Iñaki Gabilondo: "Los que miran al futuro con esperanza, son los que quieren volver al pasado"

Entrevista en El faro a Iñaki Gabilondo en el que dice por primera vez tener una visión pesimista del futuro. No ve ninguna luz al final del túnel. Y los únicos que ve ilusionados, son aquellos que quieren regresar al pasado.
| etiquetas: gabilondo , futuro , sociedad , fascismo , neoliberalismo
"los que miran al pasado con esperanza son los que quieren volver al futuro."
Se queda igual pero con toques cyberpunk.
Tantos años cubriendo a Rajoy tienen estos efectos.
Cualquier parecido entre un conservador y un conservacionista es pura coincidencia.
Es mejor no tenerlos.