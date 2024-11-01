edición general
14 meneos
26 clics

Iñaki Gabilondo: "Los que miran al futuro con esperanza, son los que quieren volver al pasado"

Entrevista en El faro a Iñaki Gabilondo en el que dice por primera vez tener una visión pesimista del futuro. No ve ninguna luz al final del túnel. Y los únicos que ve ilusionados, son aquellos que quieren regresar al pasado.

| etiquetas: gabilondo , futuro , sociedad , fascismo , neoliberalismo
12 2 0 K 141 actualidad
6 comentarios
12 2 0 K 141 actualidad
Torrezzno #3 Torrezzno *
Grandiosas palabras, podía haber dicho:

"los que miran al pasado con esperanza son los que quieren volver al futuro."

Se queda igual pero con toques cyberpunk.

Tantos años cubriendo a Rajoy tienen estos efectos.
1 K 26
#4 cunaxa
Se ha levantado hoy optimista xD xD xD xD
1 K 15
Asimismov #6 Asimismov
Se puede ser conservador, de hecho hay miles, pero qué digo, hay millones. Y se puede ser conservacionista que de hecho hay miles.
Cualquier parecido entre un conservador y un conservacionista es pura coincidencia.
0 K 12
elsnons #5 elsnons *
#2 • Nombre: tetepepe: Edad: Aún le queda tiempo para madurar. CI: 0.01%. Ocupación: Molestar a la comunidad y repetir la misma frase una y otra vez porque no sabe hacer otra cosa. Destino: vivir como un fracasado o bot ultra.
0 K 10
#1 Katos
A ver si es que no se van a poder tener hijos.
0 K 7
tetepepe #2 tetepepe *
#1 ¿Para que se conviertan en hijos de puta voximios?
Es mejor no tenerlos.
0 K 7

menéame