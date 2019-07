Por qué es importante que dejes a tu perro oler durante los paseos

Permitir que nuestro perro tenga libertad absoluta para oler todo lo que le rodea durante su paseo diario es súper importante, y hoy, quiero explicar las razones. Muchos adoptantes pasean a su perro y apenas dejan que su hocico toque el suelo o se pare a oler. Las prisas, la falta de paciencia o que no coma o lama según qué cosas puede llevar a un adoptante a no querer que su perro se explaye en el arte del olfateo, pero créeme, que dejar que use su olfato tiene numerosas ventajas.