“El imperio de la IA”: Karen Hao analiza cómo la inteligencia artificial amenaza la democracia y está generando un nuevo régimen colonial

La investigación realizada por Hao expone la explotación laboral en Kenia, el intento de instalar en Chile una planta que le hubiera quitado a la población cantidades enormes de agua potable, así como numerosos relatos del impacto perjudicial de la tecnología en el ambiente. “Se trata de una forma particular de desarrollo de la inteligencia artificial que está causando mucho daño a nivel social, laboral y ambiental”, afirma Hao en nuestra extensa entrevista.