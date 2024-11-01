edición general
“El imperio de la IA”: Karen Hao analiza cómo la inteligencia artificial amenaza la democracia y está generando un nuevo régimen colonial

La investigación realizada por Hao expone la explotación laboral en Kenia, el intento de instalar en Chile una planta que le hubiera quitado a la población cantidades enormes de agua potable, así como numerosos relatos del impacto perjudicial de la tecnología en el ambiente. “Se trata de una forma particular de desarrollo de la inteligencia artificial que está causando mucho daño a nivel social, laboral y ambiental”, afirma Hao en nuestra extensa entrevista.

5 comentarios
pip #1 pip
He leído ese libro y está bien, dice cosas interesantes que no son muy conocidas, pero a ratos se me hizo un poco pesado. Le falta "amenidad".
buronix #4 buronix
#3 Pues siento que soy un ignorante y aun eso cuando la veo tratar temas fuera de los ecológicos y laborales, que no le quito la razón, soy capaz de reconocer que demuestra mucha ignorancia, ese es el problema la verdad, si hasta yo me doy cuenta imagínate.
buronix #2 buronix
Esta mujer esta muy perdida, pero no quita que intente exprimir todo el dinero que pueda aprovechando la indignación y el miedo de la gente.
Nihil_1337 #3 Nihil_1337
#2 Estoy convencido que tú tienes mucho más idea que ella. xD
#5 Borgiano
Creo que es como el octavo artículo que se cuelga aquí del libro de esta señora.
