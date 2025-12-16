El impacto Trump: una ola sin precedentes de brutalidad extrema, nacionalismo descarado y extractivismo desenfrenado que ha sacudido al mundo como nunca antes desde 1945

Traducción del artículo de opinión publicado el 16/12/2025 en el blog de Thomas Piketty: "En realidad, el verdadero enemigo de la derecha nacionalista y extractivista encarnada por los trumpistas es la izquierda socialdemócrata global. Esa izquierda puede ganar, siempre que aprenda a organizarse y a superar los viejos hábitos liberales del pasado. La brutalidad trumpista es un signo de debilidad. Estados Unidos está perdiendo su control sobre el mundo".