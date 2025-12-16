edición general
El impacto Trump: una ola sin precedentes de brutalidad extrema, nacionalismo descarado y extractivismo desenfrenado que ha sacudido al mundo como nunca antes desde 1945

Traducción del artículo de opinión publicado el 16/12/2025 en el blog de Thomas Piketty: "En realidad, el verdadero enemigo de la derecha nacionalista y extractivista encarnada por los trumpistas es la izquierda socialdemócrata global. Esa izquierda puede ganar, siempre que aprenda a organizarse y a superar los viejos hábitos liberales del pasado. La brutalidad trumpista es un signo de debilidad. Estados Unidos está perdiendo su control sobre el mundo".

En realidad, el verdadero enemigo de la derecha nacionalista y extractivista encarnada por los trumpistas es la izquierda socialdemócrata global. Esa izquierda puede ganar, siempre que aprenda a organizarse y a superar los viejos hábitos liberales del pasado. La brutalidad trumpista es un signo de debilidad. Estados Unidos está perdiendo su control sobre el mundo.
Esta descripción encajaría con lo que representa el Partido Popular en España: "De manera reveladora, el Proyecto 2025 identifica varios enemigos políticos e ideológicos. En primer lugar, están los liberales globalistas, firmes defensores del libre comercio absoluto y la globalización sin restricciones, a quienes se describe como “idiotas útiles”. Fáciles de derrotar y despreciar, estas élites liberales se preocupan poco por la desindustrialización, la pérdida de puestos de trabajo y la destrucción de las comunidades locales y los lazos familiares".
el Sistema necesita trumps
