El impacto de la salud sexual en el cerebro y el bienestar mental (eng)

En un artículo fundamental publicado en la revista Biological Sex Differences, un equipo de investigadores dirigido por A. M. Beltz, N. C. Tronson y M. Singh presenta hallazgos revolucionarios que desafían la suposición de larga data de que las diferencias sexuales son solo marginalmente relevantes para la función cerebral y la salud mental. El estudio, titulado “El sexo sigue siendo importante para el cerebro y la salud mental a lo largo de la vida”, muestra cómo el sexo biológico continúa ejerciendo una influencia significativa sobre el ...