El impacto de la salud sexual en el cerebro y el bienestar mental (eng)

En un artículo fundamental publicado en la revista Biological Sex Differences, un equipo de investigadores dirigido por A. M. Beltz, N. C. Tronson y M. Singh presenta hallazgos revolucionarios que desafían la suposición de larga data de que las diferencias sexuales son solo marginalmente relevantes para la función cerebral y la salud mental. El estudio, titulado “El sexo sigue siendo importante para el cerebro y la salud mental a lo largo de la vida”, muestra cómo el sexo biológico continúa ejerciendo una influencia significativa sobre el ...
Los investigadores realizaron una revisión exhaustiva de la literatura existente, extrayendo meticulosamente conocimientos de diversos campos como la neurociencia, la psicología y la endocrinología. Sus
