Impacto en Alemania del conflicto en Ucrania: Los precios de la energía se disparan casi un 30 % en comparación con 2021 [ENG]

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los precios de la energía han experimentado aumentos significativos. Los hogares en Alemania se enfrentan ahora a costes que, de media, son un 31 % superiores a los de 2021. Esta información proviene de un análisis realizado por el portal de comparación Verivox, compartido con la Agencia Alemana de Prensa (AFP). Actualmente, un hogar típico de tres personas en Alemania gasta aproximadamente 5407 euros anuales en energía. En contraste, el gasto era de tan solo 4121 euros el año anterior...

| etiquetas: energía , luz , gas , alemania , precio , incremento , guerra , ucrania
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Es lo que tiene cerrar las nucleares y quemar gas y carbón cuando han subido el impuesto del CO2 a los combustibles fósiles.
Impuesto al CO2 que no sólo afecta a la electricidad.
rusito #1 rusito
Traducción con Google Translator

Impacto del conflicto en Ucrania: Los precios de la energía se disparan casi un 30 % en comparación con 2021

Sábado 22 de febrero de 2025

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los precios de la energía han experimentado aumentos significativos. Los hogares en Alemania se enfrentan ahora a costes que, de media, son un 31 % superiores a los de 2021. Esta información proviene de un análisis realizado por el portal de comparación Verivox,…
Don_Pixote #4 Don_Pixote
No eran el triple hace un rato?
Un 200% ?

:-P
#6 VFR
Para una inflación acumulada aproximada de un 20% en esos 4 años no parece tan espectacular esa subida.
#3 EldelaPepi
Al final parece ser que no fue buena idea petar el tubo del gas.
