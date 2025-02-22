Impacto en Alemania del conflicto en Ucrania: Los precios de la energía se disparan casi un 30 % en comparación con 2021 [ENG]

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los precios de la energía han experimentado aumentos significativos. Los hogares en Alemania se enfrentan ahora a costes que, de media, son un 31 % superiores a los de 2021. Esta información proviene de un análisis realizado por el portal de comparación Verivox, compartido con la Agencia Alemana de Prensa (AFP). Actualmente, un hogar típico de tres personas en Alemania gasta aproximadamente 5407 euros anuales en energía. En contraste, el gasto era de tan solo 4121 euros el año anterior...