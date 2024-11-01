Imgur bloquea el acceso a usuarios del Reino Unido tras la propuesta de multa regulatoria [eng]

Los usuarios del Reino Unido que intentaron acceder a Imgur el martes se encontraron con un mensaje de error que decía "contenido no disponible en tu región", y el contenido de Imgur compartido en otros sitios web tampoco se mostraba. El organismo de control de datos del Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), dijo que recientemente notificó a la empresa matriz de la plataforma, MediaLab AI, de sus planes de multar a Imgur después de investigar su enfoque en las verificaciones de edad y el uso de datos personales de niños