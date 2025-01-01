edición general
8 meneos
139 clics
Las imágenes más impactantes de los incendios en España este fin de semana

Las imágenes más impactantes de los incendios en España este fin de semana  

España atraviesa una de sus peores crisis de incendios forestales, superando las 157.000 hectáreas quemadas y con miles de personas obligadas a dejar sus casas.

| etiquetas: fotografías , incendios , españa
6 2 0 K 74 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 74 actualidad
Magog #1 Magog *
Hice una muy buena del sol, rojo de cojones, pero el teléfono le ha metido un filtro y lo ha dejado como un punto rojo (s24fe) y no tengo puta idea de como revertir el filtro de la imagen guardada
0 K 10
treu #2 treu
Se me hace raro, no se...  media
0 K 10

menéame