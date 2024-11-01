Imágenes inéditas de la isla de Epstein pintan escalofriante panorama: máscaras en la pared y una silla de dentista

En el marco de la investigación de Jeffrey Epstein, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron fotos y videos inéditos que revelan detalles de la finca del difunto delincuente sexual y acusado de tráfico sexual en su infame isla privada. Entre el tesoro de imágenes desenterradas se encuentra lo que parece ser una silla de dentista en una habitación adornada con máscaras decorativas de rostros de hombres calvos colgadas de las paredes, así como otra habitación en la que hay una pizarra con palabras