La imagen de la "debacle" de Podemos en Aragón (y la comparación con Extremadura)

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y más en estos tiempos donde se supone que estamos tremendamente influenciados por unos medios de comunicación cada vez más manipuladores y unas redes sociales omnipresentes. Pues bien, si analizamos la imagen más poderosa, la que mejor resume la campaña de Podemos en las elecciones autonómicas de Aragón, y la comparamos con la misma imagen de las elecciones extremeñas, quizá podamos entender la pérdida de representación parlamentaria de estos en el parlamento aragonés (me niego a llamar "debacle" la pérdida de un único escaño, aunque fuese el único que tuviesen) mientras que en Extremadura consiguieron aumentar su representación.

Vamos a comenzar con Extremadura. La fotografía procede del diario Hoy, un medio de corte conservador (propiedad de Vocento) de la comunidad extremeña.

Una imagen de unión entre los distintos grupos extremeños de izquierda. Colores de la bandera de Extremadura. Cartel compartido entre Irene de Miguel y Neréa Fernández.

Ahora comparemos con la imagen de la campaña en Aragón, publicada por Diario Red:

Mucho color violeta feminista. El cartel imitando el "Yes we can" feminista estadounidense. Ni una referencia a Aragón (salvo lo de la "rasmia"). Puños reivindicativos en alto (intuyo que más feministas que "rojos"). Una guitarra fuera de contexto (¿cantaron el "No pasarán" o algo de Labordeta?). Y ¿Cristina Fallarás?

La primera fotografía es una invitación a las gentes de izquierda extremeñas a votarles. Al de ciudad y al de campo. Al paleto y al catedrático. A pensar más allá del PSOE. El target electoral es el más amplio posible.

La segunda fotografía va dirigida a no sé muy bien qué target, pero diría que reduce el electorado a las mujeres, y no a todas, sino a mujeres muy feministas, muy de izquierdas y muy "urbanitas", de la nueva ola del feminismo.

En política, las apariencias son muy importantes. Y es un error grosero (o no)... hacer que tu acto de campaña parezca una protesta de un sindicato feminista de estudiantes en una universidad. En el caso comparativo, creo que la diferencia entre los resultados de Podemos en Extremadura y en Aragón radica en que Irene de Miguel supo construir su campaña con una mirada regionalista y de unión entre los distintos bloques de izquierda, mientras que en Aragón, María Goikoetxea ha sido utilizada por la cúpula central de Podemos para hacer campaña por los intereses de dicha cúpula en el ámbito nacional.