Ilustraciones de la era soviética de El Hobbit de JRR Tolkien (1976) [Eng]  

Como ocurría con muchas traducciones rusas durante la Guerra Fría, el libro venía con un conjunto de ilustraciones completamente distinto. Recuerdo haber lamentado un poco que el mío careciera por completo de dibujos. Sin embargo, la edición de un amigo estaba ilustrada al estilo ruso típico: mucho más estilizada tradicionalmente que los propios dibujos de Tolkien, eran más angulares, más amigables, casi caricaturescas. En esta entrada, incluimos varias de estas imágenes de la edición de 1976. La portada, arriba, muestra a un sonriente Bilbo