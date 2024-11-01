edición general
Illa carga contra Ayuso y afirma que "no habrá normalidad hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras sea candidato"

¿Qué ha dicho?: El president considera que "la única singularidad perjudicial para España es la de Ayuso y Madrid" y asegura que salió "satisfecho" de su reunión con el líder de Junts en Bruselas

#2 Ovidio
Menudo hijo de puta. No habrá normalidad hasta que Puchi entre en la cárcel
7 K 46
sorrillo #5 sorrillo
#2 La persecución política a la que aludes recibió el reproche internacional por parte del Consejo de Europa, ante ese reproche internacional el Reino de España ha ido acatando las exigencias que le impusieron, siendo la amnistía la fórmula legal para acatar algunas de ellas.

Lo analicé en su día en este otro comentario mío: www.meneame.net/story/rechazo-amnistia-alcanza-56-toda-espana-baja-32-

Este es el informe (el enlace de ese comentario está roto): pace.coe.int/en/files/29344#trace-5

Lo que analicé por error fue el borrador pero lo citado seguía intacto salvo que cambiaba la numeración de 9 a 10.
2 K 29
manzitor #9 manzitor
#2 La política no es tan simple como os lo cuenta Ayuso. Ella posiblemente si.
0 K 12
#11 xuanra2002
#2 yo no estoy de acuerdo en meterle en la cárcel.
Que pague la multa que tiene que pagar por el dinero que desvío del presupuesto de la Generalitat y pagué la multa por los tumultos.
Meterlo en la cárcel es hacerlo mártir y dar razón a su causa.
Ponerle una multa que haga que pague lo que tiene que pagar no.
0 K 6
alcama #1 alcama
Illa botifler
2 K 24
vicvic #3 vicvic *
Vergüenza para los catalanes no nacionalistas. Estan normalizando la corrupción, la desobediència institucinal y los golpes de estado dentro de una democracia. Esta hablando con un delincuente huido, ni más ni menos, con que cara puede hablar luego de democracia y estado de derecho. Al menos Junqueras fue juzgado y comió cárcel un tiempo, aunque luego se le indultara amoralmente, pero es que Puigdemont, ni eso.

No se que votos piensa ganar con este tipo de jugadas pero solo se demuestra que si son necesarios un puñado de votos, se puede hacer cualquier cosa y estas por encima de la ley.

Vergonya!!! La verdad, sin ser socialista, le tenía cierto respeto, no me esperaba que se prestará a estos juegos.
1 K 20
sorrillo #6 sorrillo
#3 Defender la existencia de presos políticos en España es una aberración.

El Reino de España cometió ese error, creó presos políticos, y posteriormente lo fue corrigiendo tras recibir la presión internacional por ello.
0 K 10
manzitor #10 manzitor
#3 ¿La misma vergüenza que tienen los votantes del PP por todo lo que han hecho mientras han gobernado?, porque ellos no lo han normalizado... Esto es un capítulo bastante antipático de la historia catalana y española y hay que superarlo lo mejor que la política pueda.
0 K 12
#4 Katos
¿Y que hace Madrid en todo el tinglado este de cataluña?.
0 K 7
cosmonauta #12 cosmonauta *
#4 Envía a Illa a pedir votos de Puigdemont, lo cual reafirma la importancia del voto útil.
0 K 12
#7 me_gusta_tocar_tetas
Para la izquierda solamente eres delincuentes si eres de derecha. Si eres de izquierda te indultan, te amnistían, hablan bien de ti, te hacen visitas ministros del gobierno e incluso tienen a una camada de gilipollas que defienden y aplauden esas medidas mientras te dicen que todo eso es democracia y que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes.
2 K 2
#8 Katos
#7 los suyos son mejores que los demás y solo ellos pueden tener denuncias falsas.

Los demás somos ciudanos de a pie cuasibárbaros machistas y fascistas, ahh y racistas, claro.
0 K 7

