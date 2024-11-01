Illa carga contra Ayuso y afirma que "no habrá normalidad hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras sea candidato"

¿Qué ha dicho?: El president considera que "la única singularidad perjudicial para España es la de Ayuso y Madrid" y asegura que salió "satisfecho" de su reunión con el líder de Junts en Bruselas
Lo analicé en su día en este otro comentario mío: www.meneame.net/story/rechazo-amnistia-alcanza-56-toda-espana-baja-32-
Este es el informe (el enlace de ese comentario está roto): pace.coe.int/en/files/29344#trace-5
Lo que analicé por error fue el borrador pero lo citado seguía intacto salvo que cambiaba la numeración de 9 a 10.
Que pague la multa que tiene que pagar por el dinero que desvío del presupuesto de la Generalitat y pagué la multa por los tumultos.
Meterlo en la cárcel es hacerlo mártir y dar razón a su causa.
Ponerle una multa que haga que pague lo que tiene que pagar no.
No se que votos piensa ganar con este tipo de jugadas pero solo se demuestra que si son necesarios un puñado de votos, se puede hacer cualquier cosa y estas por encima de la ley.
Vergonya!!! La verdad, sin ser socialista, le tenía cierto respeto, no me esperaba que se prestará a estos juegos.
El Reino de España cometió ese error, creó presos políticos, y posteriormente lo fue corrigiendo tras recibir la presión internacional por ello.
Los demás somos ciudanos de a pie cuasibárbaros machistas y fascistas, ahh y racistas, claro.