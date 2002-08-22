Illa anuncia cambios en la gestión forestal en Cataluña: "Hay demasiados bosques"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que su gobierno adoptará un "cambio de mentalidad" en materia de política forestal en Cataluña, al considerar que hay "demasiados bosques" puesto que existe un 65 % de superficie ocupada por masas forestales.
### 1. Gestión activa del monte y aprovechamiento sostenible
* **Elsa Varela (CSIC)** destaca que la clave no está en plantar más árboles, sino en **reducir el combustible vegetal acumulado** para que, si hay fuego, avance con menor intensidad y sea más controlable. Propone manejo de sotobosque,… » ver todo el comentario
"Reducir el impacto de los incendios sin talar bosques enteros"
Quién habla de "talar bosques esteros".
Todo lo que has puesto incluye, es complementario y compatible con reducir la masa forestal, que ocurrirá por las buenas o por las malas.
Leete todo el post y no, no es compatible, te lo deja muy claro.
Que parte no pillas de que Illa al soltar "Hay demasiados bosques" que cojones está diciendo más que que sobran bosques ENTEROS?
El proselitismo y sectarismo os nubla el raciocinio a algunos, de verdad, a ver si hacéis un poco de autocrítica, que no está diciendo que haya que quitar vegetación y talar algunos árboles, habla de que SOBRAN BOSQUES
No seas ridículo, nadie se plantea que sobren bosques enteros, "reducir bosques" también es reducir las masas de cada bosque.
Lo tuyo es solo una manipulación que haces para cuadrar tus argumentos.
Vaya nivel, vas en picado chico, pero te dejo con lo tuyo.
1. **Experiencia… » ver todo el comentario
Illa apuesta por el decrecimiento forestal en Cataluña en pleno debate sobre los incendios
El 'president' defiende un cambio de mentalidad sobre la gestión de los bosques
"Fernando Lapesa, planteó que si los recursos hídricos son menores debido a la sequía, el arbolado debe reducirse para mantenerlo en buenas condiciones."
Y cualquiera que tenga dos dedos de frente, opinará igual, sea del partido que sea.