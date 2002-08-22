edición general
10 meneos
21 clics

Illa anuncia cambios en la gestión forestal en Cataluña: "Hay demasiados bosques"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que su gobierno adoptará un "cambio de mentalidad" en materia de política forestal en Cataluña, al considerar que hay "demasiados bosques" puesto que existe un 65 % de superficie ocupada por masas forestales.

| etiquetas: illa , anuncia , cambios , la , gestión , forestal , cataluña , demasiados , bosques
8 2 0 K 105 actualidad
15 comentarios
8 2 0 K 105 actualidad
Comentarios destacados:    
Harkon #4 Harkon *
#2 Spoiler, otros expertos en gestión forestal opinan otra cosa y sí son también expertos, pero eh, según tú todos ellos no tienen dedos de frente, solo el que tú dices, claro que sí campeón

### 1. Gestión activa del monte y aprovechamiento sostenible

* **Elsa Varela (CSIC)** destaca que la clave no está en plantar más árboles, sino en **reducir el combustible vegetal acumulado** para que, si hay fuego, avance con menor intensidad y sea más controlable. Propone manejo de sotobosque,…   » ver todo el comentario
5 K 67
powernergia #5 powernergia
#4 Ya veo que tenías el "corta pega," preparado.

"Reducir el impacto de los incendios sin talar bosques enteros"

Quién habla de "talar bosques esteros".

Todo lo que has puesto incluye, es complementario y compatible con reducir la masa forestal, que ocurrirá por las buenas o por las malas.
2 K 34
Harkon #7 Harkon *
#5 No, se lo he preguntado a ChatGPT así no pierdo el tiempo buscando obviedades cuando saltáis con falsos argumentos porque la cuñadez la ha soltado uno que os viene bien y listo.

Leete todo el post y no, no es compatible, te lo deja muy claro.

Que parte no pillas de que Illa al soltar "Hay demasiados bosques" que cojones está diciendo más que que sobran bosques ENTEROS?

El proselitismo y sectarismo os nubla el raciocinio a algunos, de verdad, a ver si hacéis un poco de autocrítica, que no está diciendo que haya que quitar vegetación y talar algunos árboles, habla de que SOBRAN BOSQUES
1 K 28
powernergia #15 powernergia *
#7 Claro, mejor ChatGpt y hacer un corta-pega que ni has leído que escuchar a un técnico de gestión forestal.

No seas ridículo, nadie se plantea que sobren bosques enteros, "reducir bosques" también es reducir las masas de cada bosque.
Lo tuyo es solo una manipulación que haces para cuadrar tus argumentos.

Vaya nivel, vas en picado chico, pero te dejo con lo tuyo.
0 K 13
#10 Einwanderer
#4 "Expertos en gestión forestal"... Añade españoles, que llevan un atraso de 60 años en conocimientos y están en la misma trayectoria que llevaba California hace 30 años. Un alemán o un finlandés te diría otra cosa.
0 K 6
Harkon #11 Harkon
#10 Decir que los **expertos españoles en gestión forestal llevan 60 años de atraso** es una afirmación simplista y falsa. España es, de hecho, uno de los países de Europa con **mayor experiencia en incendios forestales**, porque es también uno de los más afectados por el clima mediterráneo, que genera condiciones extremas de sequía, calor y acumulación de combustible. Lo que en Finlandia o Alemania apenas empieza a preocupar, aquí se estudia y se aplica desde hace décadas.

1. **Experiencia…   » ver todo el comentario
0 K 16
#14 Einwanderer
#11 ChatGPT se vuelve más estúpido cuando estás tú de interfaz.
0 K 6
Harkon #13 Harkon
#9 Correcto, eso dicen varios expertos como he dejado en mi comentario en #4
0 K 16
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Espero que se trate de una bocachanclada o unas palabras sacadas de contexto, porque sí no, va a quedar a la altura de su homóloga madrileña. E idiotas en la política sí que hay demasiados.
2 K 39
Harkon #12 Harkon
#3 Es un idiota, no le des más vueltas.
0 K 16
jm22381 #9 jm22381
Más bien falta gestión forestal y cortafuegos entre masas arbóreas para evitar que un incendio pueda afectar a tantas hectáreas.
1 K 32
Harkon #1 Harkon
Illa dando "soluciones" que podría dar alguien de Vox o el PP, luego dicen "votenme a mi que viene la ultraderecha"

Misma noticia en El País pero con muro de pago

Illa apuesta por el decrecimiento forestal en Cataluña en pleno debate sobre los incendios

El ‘president’ defiende un cambio de mentalidad sobre la gestión de los bosques

elpais.com/espana/catalunya/2025-08-29/illa-aspira-a-lograr-una-aplica
1 K 26
powernergia #2 powernergia *
#1 Lo que dice Illa te lo dice cualquier experto en gestión forestal.

"Fernando Lapesa, planteó que si los recursos hídricos son menores debido a la sequía, el arbolado debe reducirse para mantenerlo en buenas condiciones."


earea.es/la-gestion-forestal-con-la-tala-de-arboles-es-la-herramienta-

Y cualquiera que tenga dos dedos de frente, opinará igual, sea del partido que sea.
1 K 24
cosmonauta #8 cosmonauta *
#_4 Tendrían que inventar algo para poder referenciar un documento sin tener que copiarlo cada vez. Le podríamos llamar hiperenlace
0 K 10

menéame