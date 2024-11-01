edición general
Ilegales: Europa ha muerto

Ilegales es un grupo español de rock, creado en Asturias a finales de los años 70. Mi homenaje personal a su cantante Jorge Mártinez, recientemente fallecido.

#0 Dupe www.meneame.net/story/ilegales-europa-ha-muerto + microblogging en la entradilla
Ilegales, unos visionarios:
Me trajeron al hospital
Algo en mi cabeza no funciona
Yo era un soldado americano
Ahora soy el último europeo
#1 No sabía que la estupidez antieuropea llevaba en marcha desde los 70
Y sin resultados todavía xD xD xD xD xD xD
