¿Es ilegal la asimetría penal de género en España conforme a la normativa Europea?

Una de las más terribles consecuencias de la perspectiva de género en nuestra legislación es cómo se ha justificado en nuestro país, no solo a nivel político y legal, sino a nivel social, el hecho de aceptar que se les trate peor a los hombres que a las mujeres a nivel legal. Es como si toda la ciudadanía aceptase que se tratara peor a los niños que a las niñas, que también ocurre, aunque mucha gente lo ignore.

cenutrios_unidos
Yo no se si es ilegal o ilegal. Pero es una barbaridad cargarse la igualdad ante la ley por lo que tengas entre las piernas.

Se ha abierto una puerta muy peligrosa. Para eso están los jueces y aplicar las medidas y ajustes que sean necesarios.

Si lo hacemos con el género, no veo el motivo para no hacerlo con la raza, religión, etc...Ni que decir que en parejas del mismo género ni se aplica, puesto que no hay por donde cogerlo.

Venga ya me podéis llamar pollaherida y falopresor.
okeil
#1 Que te castiguen más por maltratar a una mujer o a un niño que por maltratar a otro hombre no tiene nada que ver con la igualdad, tiene que ver con la desigualdad natural en la capacidad para defenderse de un ataque. Y la ley lo que intenta es aumentar la amenaza para compensar esa desigualdad. Básicamente, a la vista de los resultados, debería ser mucho más dura.
Find
#6 desigualdad natural en la capacidad para defenderse de un ataque
En un juicio debería determinarse si esa capacidad es efectiva
okeil
#7 En un juicio no se pone en duda la ley, se demuestra quién agrede y se le castiga.
Find
#11 La ley debería ser neutra en cuanto a género y determinarse en un juicio si esa "amenaza aumentada" es real o no. IMHO
Veelicus
#15 Es de sentido comun, en los juicios existen agravantes y eximentes, y un agravante claro es por ejemplo cuando alguien con formacion por ejemplo en boxeo, karate, etc pega a alguien que no lo tiene, o cuando una persona sin discapacidad pega a alguien que va en silla de ruedas o cuando alguien pega a otra persona con discapacidad intelectual... etc etc. existen un monton de agravantes que tambien aplicaban en segun que casos de violencia de un hombre a una mujer.
La ley de violencia de genero tiene cosas que son injustas, luego algunos se preguntan porque sube la extrema derecha, es que se lo ponen a huevo.
CerdoJusticiero
#6 La ley trata además de compensar el efecto social de la violencia machista, enviando un mensaje no sólo a los potenciales maltratadores sino también a todas las mujeres que sufren violencia a diario y que no se atreven a denunciar el calvario que viven porque están destruidas psicológicamente por el maltrato cotidiano.
gershwin
#12 delito o agravante por dominación emocional donde entrarían parejas homosexuales, trans etc... Se deben juzgar hechos no quién.
Veelicus
#6 falso.
Para eso existen los agravantes.
chocoleches
#6 La desigualdad no está en el objetivo sino en el sujeto, si yo soy hombre se me aplican otras normas.

Dicho de otra manera, se aplican las normas de violencia de género a una pareja de lesbianas? Pues ya está, no intentemos justificar este disparate.
sorrillo
#6 no tiene nada que ver con la igualdad, tiene que ver con la desigualdad natural en la capacidad para defenderse de un ataque.

Si eso es lo que pretende la ley eso es lo que debería estar en el redactado.

En caso que una mujer de metro ochenta que hace halterofilia agreda a su pareja masculina de metro sesenta que está como un fideo la ley debería considerar el mismo agravante que si ocurre lo opuesto. Pero la ley no hace eso, la ley se basa en si tienes pene o vagina.
gershwin
#6 diferencia en el tipo de delito vs agravante (por superioridad física)
Dene
#1 sin entrar en la legalidad del asunto, esa asimetria no es nueva. Por poner un ejemplo, un asesino tenía menos cárcel si el motivo era el robo o era político. A asesinos por motivo X se les ha dado beneficios penitenciarios muchísimo antes que a asesinos por motivo Y....
To_lo_loco
#1 Alguien pensó que era un caladero de votos donde pescar siempre. Sin darse cuenta de que siempre se puede ser más radical. Y sin darse cuenta de que auparía en el voto contrario a otro extremismo.

Porque fijarnos en repartir la riqueza, si eso es muy complejo. Si podemos pelearnos por el género y el color de piel y procedencia.

Coño que yo no voy a repartir mi primer millón. Pero sí decirte que el marichulo del segundo es un machista, y que el del pelo rizado del tercero tiene una ayuda social de no sé qué. Y así acumulo tranquilamente más millones….
CerdoJusticiero
#1 Si lo hacemos con el género, no veo el motivo para no hacerlo con la raza, religión, etc...

Atacar a alguien por su raza, religión o ideas políticas también está especialmente perseguido.
ur_quan_master
#1 "para eso están los jueces". No
Los jueces son parte del problema y tienen en parte la culpa de que haya que sesgar la ley porque en su mayoría son de ideología retrógrada y machista.

Con unos jueces "normales" en las últimas décadas no habrían hecho falta estas leyes. Pero con los jueces españoles que son activistas nacional católicos y tendentes a sesgar más que interpretar las leyes estas tienen que ser muy claras para ser efectivas
Find
En el artículo hace referencia a este cambio constitucional. Me ha dejado bastante sorprendido.
"Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024."
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-3099
«Artículo 49.
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los

2 K 43
Veelicus
#14 todos iguales ante la ley... tachan!
placeres
#14 Efectivamente la sociedad patriarcal hace que claramente un discapacitado varón es automáticamente superior y más hábil a cualquier otra persona discapacitada y luego lo de cambiar "disminuidos" por "personas con discapacidad".,... todo un cambio constitucional para meter esa cosa, te tienes que reír.
johel
Como siempre, la luna y el dedo. Todas las leyes de discriminacion positiva son "ilegales", pero estan ahi porque la discriminacion existe.
¿La ley necesita ajustes? si. ¿el problema es la ley? No, la ley es el sintoma de un problema. El problema es una sociedad que siempre busca algo por lo que discriminar; eres muy joven, eres muy viejo, eres guapo, eres muy feo, eres raro, no eres suficientemente raro, trabajas mucho, trabajas poco, eres mujer, eres hombre, eres ateo, no eres de la religion correcta, estas afiliado, no estas afiliado, tienes tatuajes, tienes pendientes, tu acento, tu bandera, tu ropa... etc etc etc.
Quel
#4 ¿La ley necesita ajustes? si. ¿el problema es la ley?
Si a ambas.
johel
#21 la ley es sintoma y consecuencia de un problema. Los problemas se tratan, los sintomas se palian. Paliar un sintoma sin tratar el problema lleva a cronificar el problema y a empeorarlo a largo plazo.
Quel
#26
Problema; Se te ha clavado una astilla al dedo gordo del pie.
Solución; Me das 50 millones de € y te amputo la pierna.
¡Ya no hay problema!
Si una mierda de ley genera mas problemas, es que algo habrá que replantear en esa ley.

Una ley de mierda que discrimina por razón de género nunca será justa ni bien recibida por una parte importante de la sociedad. Puedes pintarlo del color que quieras, aunque te recomiendo el verde vox. Porque ellos son un puñado de tarados pero que saben recoger la indignación de una ley de mierda y convertirla en votos.
Quel
Que manía tenéis las "feministas" en trarar las mujeres como discapacitados.
Y_digo_yo
A todas luces debe ser inconstitucional.
Artículo 14
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
tul
#3 vamos por orden primero que quiten los privilegios a la casa real y luego ya miramos los de la viogen
Dene
#3 vete a decirle eso al rey, que se te descojona a la puta cara
Quel
#9 ¿ Tu manera de arreglar una desigualdad es generando otra en otra parte ? ... Tu ... no eres el mas listo de tu barrio, ¿ Verdad ?
Jaime131
Si se trata peor legalmente a los hombres es por el machismo.
0 K 10
Veelicus
#2 sin embargo a las mujeres machistas, que tambien las hay, no se las trata peor por ser machistas...
Battlestar
#2 Si el machismo es el problema tendría que cada caso verse si ha sido machismo o no.
Tiene lógica, por ejemplo ver si un crimen ha tenido motivaciones racistas y castigarlo más por ello. Pero hay que ver si existe esa motivación, no porque una persona de una "raza" mate a una de otra "raza" lo convierte en racista, habrá que ver las motivaciones.

Este es el problema con los crímenes "machistas" que se saltan ese paso esencial de comprobar si la causa es realmente esa, que es lo que justifica la mayor pena.
Empakus
A todas luces debería ser ilegal ya que estas leyes crean de facto, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda...
Algún día echaremos la vista atrás y fliparemos con lo que se ha hecho en España con temas de género y familia...
Si comenzáramos a auditar la enorme cantidad de gasto que hay en feminismos y la cantidad de decisiones que se han hecho bajo ese prisma, muchísimas personas tendrían que responder con multas y penas de cárcel. Es por eso que no creo que vayan a permitir que se haga revisión de estos asuntos ...
No obstante, el famoso pendulazo ya empieza a asomar en nuestra sociedad. Y sus consecuencias van a ser muy bestias...
Al tiempo...
Quel
¿ Porqué primero eso y luego lo otro ?
