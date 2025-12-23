¿Es ilegal la asimetría penal de género en España conforme a la normativa Europea?

Una de las más terribles consecuencias de la perspectiva de género en nuestra legislación es cómo se ha justificado en nuestro país, no solo a nivel político y legal, sino a nivel social, el hecho de aceptar que se les trate peor a los hombres que a las mujeres a nivel legal. Es como si toda la ciudadanía aceptase que se tratara peor a los niños que a las niñas, que también ocurre, aunque mucha gente lo ignore.
| etiquetas: asimetría , penal , género , ilegal , normativa , europea
Se ha abierto una puerta muy peligrosa. Para eso están los jueces y aplicar las medidas y ajustes que sean necesarios.
Si lo hacemos con el género, no veo el motivo para no hacerlo con la raza, religión, etc...Ni que decir que en parejas del mismo género ni se aplica, puesto que no hay por donde cogerlo.
Venga ya me podéis llamar pollaherida y falopresor.
En un juicio debería determinarse si esa capacidad es efectiva
La ley de violencia de genero tiene cosas que son injustas, luego algunos se preguntan porque sube la extrema derecha, es que se lo ponen a huevo.
Para eso existen los agravantes.
Dicho de otra manera, se aplican las normas de violencia de género a una pareja de lesbianas? Pues ya está, no intentemos justificar este disparate.
Si eso es lo que pretende la ley eso es lo que debería estar en el redactado.
En caso que una mujer de metro ochenta que hace halterofilia agreda a su pareja masculina de metro sesenta que está como un fideo la ley debería considerar el mismo agravante que si ocurre lo opuesto. Pero la ley no hace eso, la ley se basa en si tienes pene o vagina.
Porque fijarnos en repartir la riqueza, si eso es muy complejo. Si podemos pelearnos por el género y el color de piel y procedencia.
Coño que yo no voy a repartir mi primer millón. Pero sí decirte que el marichulo del segundo es un machista, y que el del pelo rizado del tercero tiene una ayuda social de no sé qué. Y así acumulo tranquilamente más millones….
Atacar a alguien por su raza, religión o ideas políticas también está especialmente perseguido.
Los jueces son parte del problema y tienen en parte la culpa de que haya que sesgar la ley porque en su mayoría son de ideología retrógrada y machista.
Con unos jueces "normales" en las últimas décadas no habrían hecho falta estas leyes. Pero con los jueces españoles que son activistas nacional católicos y tendentes a sesgar más que interpretar las leyes estas tienen que ser muy claras para ser efectivas
"Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024."
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-3099
«Artículo 49.
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los
… » ver todo el comentario
¿La ley necesita ajustes? si. ¿el problema es la ley? No, la ley es el sintoma de un problema. El problema es una sociedad que siempre busca algo por lo que discriminar; eres muy joven, eres muy viejo, eres guapo, eres muy feo, eres raro, no eres suficientemente raro, trabajas mucho, trabajas poco, eres mujer, eres hombre, eres ateo, no eres de la religion correcta, estas afiliado, no estas afiliado, tienes tatuajes, tienes pendientes, tu acento, tu bandera, tu ropa... etc etc etc.
Si a ambas.
Problema; Se te ha clavado una astilla al dedo gordo del pie.
Solución; Me das 50 millones de € y te amputo la pierna.
¡Ya no hay problema!
Si una mierda de ley genera mas problemas, es que algo habrá que replantear en esa ley.
Una ley de mierda que discrimina por razón de género nunca será justa ni bien recibida por una parte importante de la sociedad. Puedes pintarlo del color que quieras, aunque te recomiendo el verde vox. Porque ellos son un puñado de tarados pero que saben recoger la indignación de una ley de mierda y convertirla en votos.
Artículo 14
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
Tiene lógica, por ejemplo ver si un crimen ha tenido motivaciones racistas y castigarlo más por ello. Pero hay que ver si existe esa motivación, no porque una persona de una "raza" mate a una de otra "raza" lo convierte en racista, habrá que ver las motivaciones.
Este es el problema con los crímenes "machistas" que se saltan ese paso esencial de comprobar si la causa es realmente esa, que es lo que justifica la mayor pena.
Algún día echaremos la vista atrás y fliparemos con lo que se ha hecho en España con temas de género y familia...
Si comenzáramos a auditar la enorme cantidad de gasto que hay en feminismos y la cantidad de decisiones que se han hecho bajo ese prisma, muchísimas personas tendrían que responder con multas y penas de cárcel. Es por eso que no creo que vayan a permitir que se haga revisión de estos asuntos ...
No obstante, el famoso pendulazo ya empieza a asomar en nuestra sociedad. Y sus consecuencias van a ser muy bestias...
Al tiempo...