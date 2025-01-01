edición general
29 meneos
67 clics
Iker Jiménez habla de movilizar al Ejército por el fuego y le recuerdan que la UME lleva días sobre el terreno

Iker Jiménez habla de movilizar al Ejército por el fuego y le recuerdan que la UME lleva días sobre el terreno

El último gran hit del ridículo al que esta esfera nos tiene acostumbrados lo ha protagonizado Iker Jiménez, que abogaba por movilizar al Ejército: "Parece de lógica, ¿no?", decía en redes sociales. Un detalle que igual nuestro experto en ovnis favorito no ha tenido en cuenta es que el Ejército, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), lleva más de una semana movilizado. Ups.

| etiquetas: iker jiménez , ejército , ume , incendios
24 5 5 K 208 actualidad
17 comentarios
24 5 5 K 208 actualidad
Comentarios destacados:      
victorjba #1 victorjba
Primero frijol, ahora este. Procesión de tontos. Falta el alpiste y tenemos el pleno.
13 K 143
Black_Txipiron #3 Black_Txipiron
#1 hasta que no salga Gaitan vendiendo guantes verdes ignífugos, no daré el circo por concluido.
4 K 48
#11 surco
#1 A ver tíos, que friker se refiere a movilizar, pero en el plano astral. Que hay que explicároslo todo
1 K 26
#2 Leon_Bocanegra
Nada, que la derecha no se cansa de mostrar su miseria moral e intelectual.
Esparciendo bulos en sus canales de televisión y tb en meneame con la permisividad de los @admin
8 K 89
rogerius #5 rogerius *
Iker Jimé…ningitis :palm:
2 K 39
#9 Leon_Bocanegra *
#_8 cuando no entiendes algo ,necesitas que alguien te lo explique. Y a ti no se te puede explicar nada porque tienes a todo el mundo en el ignore. Lo que acaba convirtiendote en un ignorante.
2 K 37
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan
"No reírse se los suNNormales"
1 K 26
thror #12 thror *
#_8 Por que es una idiotez meter soldados sin equipacion ni adiestramiento a apagar un incendio. ¿Que quieres que hagan? ¿Que se lien a tiros con el incendio?

Que pena dais los que usais el ignore para que no os puedan contestar las gilipolleces que soltais, sois pateticos.
1 K 18
Rorschach_ #16 Rorschach_
#15 :-/

 media
0 K 12
Rorschach_ #14 Rorschach_
Muro de pago.
0 K 12
#15 Leon_Bocanegra
#14 yo la estoy viendo entera sin problemas.
0 K 11
#17 amusgada
#14 ¿tremending topic de Público? Está en abierto

La pena es que Friker ya borró el post y así no puedo leerme los zaskas
0 K 8
reithor #7 reithor
Irrelevante, la opinión falsa y bulímica del tufólogo.
0 K 11
tdgwho #8 tdgwho
Pero entiendo que si la UME no es capaz, porqué no meter mas efectivos?

Si la UME es capaz, nada que decir.
0 K 10
Lamantua #10 Lamantua
Alguien sabe que bebe este..?
0 K 9
#13 Leon_Bocanegra
#10 seguramente alguna bebida muy española  media
0 K 11

menéame