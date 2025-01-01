Iker Jiménez habla de movilizar al Ejército por el fuego y le recuerdan que la UME lleva días sobre el terreno

El último gran hit del ridículo al que esta esfera nos tiene acostumbrados lo ha protagonizado Iker Jiménez, que abogaba por movilizar al Ejército: "Parece de lógica, ¿no?", decía en redes sociales. Un detalle que igual nuestro experto en ovnis favorito no ha tenido en cuenta es que el Ejército, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), lleva más de una semana movilizado. Ups.