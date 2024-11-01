Igualdad Animal acusa a la Comisión Europea de incumplir su promesa de reformar las leyes de bienestar animal

Igualdad Animal ha denunciado lo que considera un “grave incumplimiento” por parte de la Comisión Europea tras conocer que el Programa de Trabajo 2026 no contempla la reforma legislativa sobre bienestar animal, pese a las reiteradas demandas ciudadanas y los compromisos públicos asumidos por Bruselas, explican en un comunicado. Esta organización animalista internacional sostiene que millones de personas en toda Europa han exigido el fin de las jaulas en las granjas y mayores protecciones para los animales criados para consumo, pero la Comisió