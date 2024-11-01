edición general
Ignacio Escolar, protagonista de 'En Primicia' en RTVE: "La única manera de servir a los lectores es depender de ellos"

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, ha sido protagonista este martes de 'En Primicia', el programa de Lara Siscar en La 2 de RTVE. Escolar ha repasado sus inicios y algunos de los casos más importantes de su carrera profesional

Meneador_Compulsivo
Jasjas en Telepedro le han dedicado un programa para "homenajear" a periodistas a un tío que no es periodista :-D el próximo a Santaolalla xD xD
Sacapuntas
#6 Si publicaran sus cuentas como elDiario.es... al menos sabríamos cuánto ingresan de publicidad y cuánto de sus "socios".
Cehona
¿Te cuento un secreto? Es el único diario que publicita sus cuentas.
"elDiario.es cierra otro ejercicio con superávit y sin deuda. El número de socios crece un 32% en solo un año. Mejoramos los salarios de la redacción y contratamos a más periodistas"
Dispone de más subscriptores (+100.000) pero recibe de la frutera pocas subvenciones.
En 2024 los ingresos publicitarios, 336.000 euros procedieron de la publicidad institucional de la administración central (ministerios y campañas comerciales), y 1,183 millones de euros del resto de las administraciones locales, autonómicas y europeas, lo que supone el 7,6 % del total de ingresos.
YSiguesLeyendo
os cuento un secreto? si a Prescolar le retiran toda la publicidad institucional, TAMBIÉN tendrá que cerrar su chiringuito
loborojo
#1 Fuente: las canas del borracho MAR
lvalin
#1 En los estatutos de eldiario, dice que ninguna fuente publicitaria puede ser mayor del 10%. Esto se cumple con la institucional que representa menos de esa cantidad (9,7% en 2024).

Pero ¿a ti qué más te da, si comentas esto para difamar, no es eso?.
Sacapuntas
#1 En 2024, elDiario.es recibió 336.438 euros en campañas de publicidad institucional del Gobierno de España. Es solo el 2,1% del total de sus ingresos. Entre todos los medios, en 2024, el Gobierno invirtió 70,4 millones de euros en ese tipo de anuncios. elDiario.es recibió el 0,4% de ese presupuesto. El coste de elDiario.es en 2024 rondó los 14 millones de euros. Tienes un poco de inquina hacia Escolar... y lo sabes.
obmultimedia
#5 Ahora habria que mirar lo que recibe ElEspañol, OKDiario.ect.. de parte del PP madrileño.
