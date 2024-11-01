Ignacio Escolar, protagonista de 'En Primicia' en RTVE: "La única manera de servir a los lectores es depender de ellos"

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, ha sido protagonista este martes de 'En Primicia', el programa de Lara Siscar en La 2 de RTVE. Escolar ha repasado sus inicios y algunos de los casos más importantes de su carrera profesional
| etiquetas: periodismo , ignacio escolar
"elDiario.es cierra otro ejercicio con superávit y sin deuda. El número de socios crece un 32% en solo un año. Mejoramos los salarios de la redacción y contratamos a más periodistas"
Dispone de más subscriptores (+100.000) pero recibe de la frutera pocas subvenciones.
En 2024 los ingresos publicitarios, 336.000 euros procedieron de la publicidad institucional de la administración central (ministerios y campañas comerciales), y 1,183 millones de euros del resto de las administraciones locales, autonómicas y europeas, lo que supone el 7,6 % del total de ingresos.
Pero ¿a ti qué más te da, si comentas esto para difamar, no es eso?.