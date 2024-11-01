edición general
El Igme estima que el 25% de los pozos puede quedarse sin agua de 2030 a 2035

El Alto Guadiana viene lanzando un mensaje de auxilio desde hace tiempo. De un lado, la Confederación Hidrográfica ha informado, por activa y por pasiva, del descenso del volumen de agua que sufren los acuíferos, mientras que los agricultores claman soluciones para garantizar el sustento de miles de explotaciones y, con ellas, la economía de muchas familias de la tierra. La sobreexplotación de los acuíferos ya está teniendo como consecuencia la falta de agua de muchos pozos. Verano tras verano, muchas captaciones se secan.

Kasterot
Tenía que llover más aún!!!
Pero como estamos en la dicotomía lluvia, turismo (que luego bien tiran de pozo para su campo golf)
En cuanto llueve ya salen a lloriquear los que "levantan" el pais
fofito
#1 Lo de que llueva más o menos no está en nuestras manos. Una gestión sostenible de los recursos disponibles sí.
Y si no hay agua para todo,no la hay, habrá que poner límites y alguien se tendrá que reciclar.
