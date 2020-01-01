Iglesias rupestres de Tigré, Etiopía [SUB-ING]  

En las tierras altas del norte de Etiopía, las iglesias rupestres de Tigré se alzan como imponentes santuarios de fe tallados en acantilados de arenisca. Durante siglos, unas 120 iglesias rupestres, con las pinturas y artefactos que se conservan entre sus muros, estuvieron protegidas por su ubicación remota. Sin embargo, durante la guerra de 2020-2022 en Tigré, algunas iglesias fueron atacadas, y el uso de armas pesadas provocó vibraciones que agrietaron la piedra.