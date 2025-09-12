·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13149
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5319
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
4866
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4226
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
3327
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
más votadas
653
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
513
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
505
La hemeroteca del PP retrata a Tellado ante su reflexión sobre el asesinato del activista Charlie Kirk
730
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
448
Tellado lo ha vuelto a hacer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
96
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Iglesias justifica en la "presión social" haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
El exvicepresidente argumenta la decisión en el "bienestar" de los menores tras haber cargado contra este tipo de enseñanza
|
etiquetas
:
pablo iglesias
,
escuela pública
,
educación
12
0
9
K
37
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
0
9
K
37
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Tito_Keith
Pues yo creo que la virulencia que despierta este tema, como se puede ver aquí mismo, es la razón por la que Pablo Iglesias haya escogido un colegio que es una cooperativa (que no recibe dinero público como muchísimos colegios de curas concertados que se aprovechan del dinero del estado para segregar) para que sus niños no se vean, una vez más, envueltos en la violencia que despierta su persona
violencia diseñada por los rivales políticos
Ya se comieron meses y meses de radicales insultándolo a…
» ver todo el comentario
5
K
59
#21
Narmer
#6
Yo llevo a mis hijos a un privado y soy un acérrimo defensor de la educación pública. Lo que ocurre es que, por motivos no vienen al caso, mi mujer y yo preferimos el privado. Pero jamás criticaré la existencia de la educación pública. Ahora, lo de la concertada me parece una aberración que no se debería pagar con dinero público.
0
K
8
#2
MoñecoTeDrapo
*
Yo no quería, me han obligado... ¿Es que nadie va a pensar en los niños?
4
K
53
#8
vicvic
*
Y no tiene nada de malo, igual que no lo tiene vivir en una urbanización en un chalet alejado de los problemas de barrio de las ciudades y la cantidad de indeseables que puedes encontrar, el unicio problema es la hipocresia de Pablo Iglesias.
1
K
22
#15
Lenari
*
#8
No está tan claro que sea hipocresía.
Igual es un excusa, es posible, pero el hecho es que la persecución es real. A ver quien ha tenido gente acampada afuera de su casa durante
meses
hostigando a su famlia.
Es como cuando Milei, que afirmaba que los políticos deberían viajar en vuelos comerciales, empezó a usar privado. Aquí se le puso a parir, por cierto, pero el hecho es que la situación había escalado a un punto donde que no viajase en su propio avión era un riesgo de seguridad considerable. ¿Que igual disfrutó el usar el avión privado? Pues es posible, pero el hecho es que no le dejaron alternativa.
2
K
30
#18
JotaMcnulty
#15
y el resto de ricos no pueden tener esa sensación de presión social y sentirse perseguidos? Y por eso llevan a sus hijos en escuelas privadas? O solamente este tipo puede sentirse víctima?
Vaya catetada me sueltas y te quedas tan ancho.
1
K
17
#19
chavi
#18
Es mejor una concertada. Asi los muertosdehambre le pagan la escuela a tus hijos
0
K
13
#20
Lenari
#18
No lo sé, dímelo tu. Al resto de los que pueden permitirse gastar 1500 euros en un colegio al mes, llamesmosles "ricos", ¿han tenido acampadas fuera de su casa durante meses?
0
K
5
#14
SeñorPresunciones
#0
Una pregunta, ¿Estáis comprando cuentas inactivas o como va el negocio? Es para un amigo que igual le interesa.
1
K
20
#16
JotaMcnulty
Por presión social jajajajajjaja los demás son ricos clasistas que no quieren moros cerca de sus hijos. Lo de este tipo es presión social jajajajajaja
Y todavía hay gente que le defiende y encima tiene derecho a voto. Mi puta vida
1
K
17
#17
Suleiman
Si, es un hipócrita y se contradice... Y? Que haga lo que le salga de los cojones mientras no afecte a los demás.Cuanta gilipollez.
0
K
13
#4
DenisseJoel
Me parece muy bien, además las cooperativas no son estrictamente empresas privadas.
0
K
11
#10
Javier_Forteza
#4
Si son escuelas privadas.
1
K
17
#13
buronix
Pues yo lo entiendo, no me quiero imaginar la infancia que podrian tener con la persecución que le hacen a sus padres, diria que sería irresponsable no hacerlo teniendo la capacidad y viviendo su situación por mucho que defiendan la pública.
0
K
10
#22
KLKManin
Pablo sabe que no va a tener gran problema. Las tragaderas de los podemitas son infinitas.
0
K
6
#9
Blooder
Bueno, seguro que será un colegio pijo de esos Montessori Waldorf o como narices se llamen esos que tienen políticas pedagógicas de esas que no hay asignaturas y los niños básicamente hacen lo que le sale de las pelotas. Además suelen ser veganos, ecosostenibles, resilientes y todas esas zarandajas modernas
0
K
6
#1
conchi
*
Dedicado a todos los que decían que era un bulo. No es tan difícil pensar por uno mismo. ==>
www.meneame.net/story/leccion-educacion-publica-pablo-iglesias
5
K
-3
#3
obmultimedia
#1
el bulo venía por una cuenta de humor que la habían interpretado como una noticia real. La comprensión lectora la tenemos algo escacharrada.
7
K
101
#7
conchi
#3
creo que es posible que te equivoques. ahí en
www.meneame.net/story/leccion-educacion-publica-pablo-iglesias
puedes leer varias opiniones indicando que el bulo era que Pablo Iglesias llevase a sus hijos a la privada. De hecho, en cuestión de segundos se f****ron la noticia argumentando que daba pábulo a un bulo.
0
K
8
#12
Lenari
#3
A ver, aquí se etiqueta como bulo cualquier cosa que no coincida con la corriente de pensamiento oficial, incluso aunque sea un artículo de un medio de comunicación principal, salvo que esté probado y reprobado (como es el caso aquí).
Luego, en el otro lado, llegan a portada con beneplácito de los dueños auténticas burradas, pero eso sí "bulos buenos", ojo.
4
K
22
#5
Lenari
#1
No es un bulo, pero es irrelevante.
1
K
18
#11
Sinfonico
#1
Es que ya hay que votaros como spam
0
K
11
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
violencia diseñada por los rivales políticos
Ya se comieron meses y meses de radicales insultándolo a… » ver todo el comentario
Igual es un excusa, es posible, pero el hecho es que la persecución es real. A ver quien ha tenido gente acampada afuera de su casa durante meses hostigando a su famlia.
Es como cuando Milei, que afirmaba que los políticos deberían viajar en vuelos comerciales, empezó a usar privado. Aquí se le puso a parir, por cierto, pero el hecho es que la situación había escalado a un punto donde que no viajase en su propio avión era un riesgo de seguridad considerable. ¿Que igual disfrutó el usar el avión privado? Pues es posible, pero el hecho es que no le dejaron alternativa.
Vaya catetada me sueltas y te quedas tan ancho.
Y todavía hay gente que le defiende y encima tiene derecho a voto. Mi puta vida
Luego, en el otro lado, llegan a portada con beneplácito de los dueños auténticas burradas, pero eso sí "bulos buenos", ojo.