edición general
3 meneos
5 clics
Iglesia prohíbe el ingreso de perros tras beber del agua bendita

Iglesia prohíbe el ingreso de perros tras beber del agua bendita

La iglesia de San Nicolò en la Arena, en Verona (norte de Italia), ha prohibido el acceso de perros a su interior tras varios incidentes de comportamiento inapropiado, como beber del agua bendita y dejar heces en el interior del templo. La decisión, que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas de derechos de los animales, fue anunciada con la colocación de carteles en italiano e inglés en las puertas y dentro de la iglesia, advirtiendo sobre la prohibición de entrada a los perros.

| etiquetas: iglesia , perros , agua bendita , verona
3 0 0 K 59 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 59 actualidad
cocolisto #3 cocolisto
Peligro. Los perros se convierten en gremlis.
0 K 20
angeloso #1 angeloso
Que los activistas que se quejan vayan a recoger la mierda.
0 K 11
valandildeandunie #5 valandildeandunie
Santo Dog Bendito!
0 K 10
#2 tobruk1234
Bueno y que pasa no es agua, el perro tendría sed y bebió una poca, que tampoco se la iba beber toda.
0 K 7
#4 capitan.meneito
#2 pues pasa que después de beber no se santigüó :ffu: :ffu: :ffu:
0 K 10

menéame