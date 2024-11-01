Una Iglesia ovaciona el audio de IA en el que Charlie Kirk dice palabras que nunca pronunció  

Una iglesia de Texas reprodujo un clip de audio generado por inteligencia artificial en el que Charlie Kirk pronunciaba palabras que nunca dijo ante una congregación que lo ovacionó de pie. El domingo 14 de septiembre, el pastor Jack Graham estaba celebrando un servicio religioso en la iglesia baptista de Prestonwood cuando hizo una pausa para reproducir un clip generado por IA con la voz del joven de 31 años, asesinado el 10 de septiembre. El audio, en el que se utilizaba la imagen de Kirk, tranquilizaba a los asistentes a la iglesia asegurá