¿Por qué la Iglesia católica mantiene privilegios preconstitucionales?

En el día en que se celebra institucionalmente la Constitución española, la Coordinadora Recuperando explica el porqué de “los bienes inscritos al margen del marco constitucional por la Iglesia católica española gracias a un privilegio hipotecario”
Además, porque tanto PP como PSOE entienden la utilidad de mantener a la sociedad mansa, con supuestos valores y principios "mansos".
Urgente, urgente... si no queremos vernos a otra catástrofe de dimensiones bestiales.