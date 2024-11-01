edición general
¿Por qué la Iglesia católica mantiene privilegios preconstitucionales?

En el día en que se celebra institucionalmente la Constitución española, la Coordinadora Recuperando explica el porqué de “los bienes inscritos al margen del marco constitucional por la Iglesia católica española gracias a un privilegio hipotecario”

comentarios
Pertinax #2 Pertinax
Por los votos. Siguiente pregunta.
#6 chocoleches
#2 Qué votos? Los de castidad?
Pertinax #8 Pertinax *
#6 Los del PP para tener contentos a los fieles, que parece que haya explicarlo todo.
Spirito #3 Spirito *
Porque son un puente de corrupción entre PP y PSOE, incluso con testaferros y amaños.

Además, porque tanto PP como PSOE entienden la utilidad de mantener a la sociedad mansa, con supuestos valores y principios "mansos".

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Viendo todo lo que se mueve en EEUU con epstein y las redes de pederastas, no me extrañaría verlo en España
azathothruna #5 azathothruna *
Porque ezpañistan es catolica romana y echo a los sucios musulmanes y similares, carajo!! :shit: :troll:
Spirito #4 Spirito
Desde mi punto de vista, es absolutamente urgente ya la separación total de la Iglesia y el Estado.

Urgente, urgente... si no queremos vernos a otra catástrofe de dimensiones bestiales.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#4 separación y orden de alejamiento.
Sandilo #10 Sandilo
#4 ¿Existe alguna unión?, ¿cuál?
#11 lordban
Lo dice el propio titular, porque estaban antes.
nemeame #7 nemeame
Por el mismo motivo que Israel mata niños sin que nadie haga nada, por influencia
