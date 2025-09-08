La iglesia católica, cómplice del genocidio franquista, en la guerra civil

La supresión de los privilegios de los que gozaba la iglesia por parte de la República era algo que no podían admitir. Todo lo que se legislara eliminando alguna de estas prebendas era elevado al término de persecución, para así justificar un artificial martirologio que tanto gusta la iglesia católica. Desde que triunfó el Frente Popular, toda la prensa de derechas –mucha de ella controlada por la iglesia o sectores católicos integristas- pedía que hubiera un levantamiento militar que acabara con el Frente Popular y con la propia República.