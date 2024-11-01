Identifican el objeto de marfil de hipopótamo más antiguo de la península ibérica

Investigadores han identificado el objeto fabricado en marfil de hipopótamo más antiguo de la península ibérica. El hallazgo procede del yacimiento de la Bòbila Madurell y está fechado en el segundo cuarto del tercer milenio ac durante la Edad del Cobre. En aquella época no se encontraba marfil de hipopótamo en el Mediterráneo occidental y, por tanto, la pieza abre nuevas perspectivas de estudio sobre redes de intercambio de larga distancia con la orilla oriental del Mediterráneo.