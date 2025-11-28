Identifican marcadores que podrían anticipar el desarrollo de cáncer en personas con VIH

Un estudio desarrollado por expertos vinculados al Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha identificado una serie de alteraciones inmunológicas y virológicas que podrían anticipar el desarrollo de cáncer en personas que viven con VIH, incluso un año antes del diagnóstico. Los hallazgos de este trabajo son relevantes porque abren nuevas vías para mejorar la detección precoz de tumores no definitorios de SIDA en esta población mediante un seguimiento inmunológico más personalizado.
