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Identificado el presunto autor de cebos dañinos para animales en la Comarca de Pamplona

Identificado el presunto autor de cebos dañinos para animales en la Comarca de Pamplona

Agentes de Policía Foral, adscritos al Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM), han abierto diligencias penales a un varón de 23 años como presunto autor de un delito contra los animales en una localidad de la Comarca de Pamplona. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando se recibió un aviso alertando sobre la presencia de objetos peligrosos para los animales en la vía pública. Los agentes de la División de Prevención y Atención Ciudadana, desplazados al lugar, , localizaron un primer cebo de chorizo con elementos punzantes...

| etiquetas: cebo dañino , chorizo con clavos , pamplona , grim , tracto digestivo
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