Idaho prohíbe los carteles "Aquí todo el mundo es bienvenido" en las aulas por considerarlos ideológicos (Eng)

Tras la polémica suscitada por el cartel "Everyone is welcome here" de la profesora Sarah Inama, Chris Hayes explica la nueva ley de Idaho que prohíbe los carteles "ideológicos" en las aulas. "En esta sala, todo el mundo es bienvenido, importante, aceptado, respetado, animado, valorado, igual", junto con otra aún más directa que muestra las manos levantadas de los niños con el lema "Aquí todo el mundo es bienvenido".

HeilHynkel #1 HeilHynkel
joder con la censura woke.

Cada día estoy más convencido que el que usa la palabra woke en plan despectivo es un hideputa, racista, nazi, amargado y misógino.
#2 Celsar
#1 es un detector de gilipollas infalible.
obmultimedia #7 obmultimedia
#2 y suelen ser asi  media
ContinuumST #4 ContinuumST
"She said officials told her the signs were in violation of district policy and that, in “today’s political environment, they’re considered a personal opinion.”"

:shit: :-O :shit:
#5 ombresaco
...pero "in god we trust" no lo es, añadieron
Sandilo #3 Sandilo
Y me parece bien.
#6 malarte
Los militares y reservistas patrullando las ciudades mientras detienen y deportan “sospechosos”, despidos de funcionarios que utilizan métodos científicos para trabajar y purga de todo aquello que transmita igualdad y tolerancia incluso a nivel escolar.
¿Alguno de los que (a la derecha o a la izquierda) afirmaba que en USA todos los gobiernos son iguales y que nada iba a cambiar con Trump es capaz de enseñar la colita y defender sus argumentos?
