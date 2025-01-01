Idaho prohíbe los carteles "Aquí todo el mundo es bienvenido" en las aulas por considerarlos ideológicos (Eng)

Tras la polémica suscitada por el cartel "Everyone is welcome here" de la profesora Sarah Inama, Chris Hayes explica la nueva ley de Idaho que prohíbe los carteles "ideológicos" en las aulas. "En esta sala, todo el mundo es bienvenido, importante, aceptado, respetado, animado, valorado, igual", junto con otra aún más directa que muestra las manos levantadas de los niños con el lema "Aquí todo el mundo es bienvenido".
Cada día estoy más convencido que el que usa la palabra woke en plan despectivo es un hideputa, racista, nazi, amargado y misógino.
¿Alguno de los que (a la derecha o a la izquierda) afirmaba que en USA todos los gobiernos son iguales y que nada iba a cambiar con Trump es capaz de enseñar la colita y defender sus argumentos?