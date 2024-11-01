ICE y Trump se entregan en bandeja de plata a South Park para su nueva temporad

Mackey participa en redadas migratorias cada vez más absurdas y violentas bajo las órdenes de Noem, presentada como una asesina de perros y una obsesionada con el bótox, llegando incluso a liderar una intervención en el cielo, donde ordena “arresten a todos los que sean marrones”. En paralelo, Clyde lanza un pódcast con discursos provocadores que termina siendo apropiado por Cartman, generando una disputa por notoriedad y reconocimiento, y mostrando a Cartman como una parodia del fallecido Charlie Kirk
| etiquetas: ice , trump , south park , noem , charlie kirk , mataperros , cartman