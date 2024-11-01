edición general
ICE y Trump se entregan en bandeja de plata a South Park para su nueva temporad

Mackey participa en redadas migratorias cada vez más absurdas y violentas bajo las órdenes de Noem, presentada como una asesina de perros y una obsesionada con el bótox, llegando incluso a liderar una intervención en el cielo, donde ordena “arresten a todos los que sean marrones”. En paralelo, Clyde lanza un pódcast con discursos provocadores que termina siendo apropiado por Cartman, generando una disputa por notoriedad y reconocimiento, y mostrando a Cartman como una parodia del fallecido Charlie Kirk

themarquesito #2 themarquesito
#0 Me ha encantado la etiqueta "mataperros" xD
ochoceros #6 ochoceros
#4 2 segundos me ha llevado:  media
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 emule?
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#6 y en la tele cómo haces eso?
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Dónde dan Sp? Tengo netflix, prime y disney y creo que en ninguna está :-(
ochoceros #3 ochoceros
#1 Yo en el canal habitual del parche lo he visto, pero también puedes consultar en Justwatch.  media
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 ya pero digo en la tele, desde el sofá, con el mando normal... ya me da pereza buscar webs raras o torrents xD
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 28 temporadas! Joder... yo me quedé en las de "mujer fuerte" xD
