El ICE detiene a un padre provocándole convulsiones mientras sostiene a su hijo en brazos
El ICE intenta detener a un hombre, en Fitchburg, Massachusetts, presuntamente golpeandole en el cuello y provocándole convulsiones mientras sostiene a su hijo pequeño en brazos.
etiquetas
ice
convulsiones
padre
#1
Nuisaint
Sin duda cosas como estas hacen grande América de nuevo. Grandes hijos de puta
4
K
50
#3
Un_señor_de_Cuenca
#1
Esos hijos de puta dentro de unos años, cuando con suerte se investigue a fondo esto, dirán que "cumplían órdenes". Como todos los hijos de puta que se dedican a arruinar vidas ajenas.
3
K
56
#6
RoterHahn
Ya hay gente que se esta calentando.
1
K
34
#5
borre
Estoy flipando con el vídeo.
Cómo dice el comentario más votado: Are we great yet?
1
K
31
#2
D303
Eso es lo que quieren importar a España los votantes de Vox.
2
K
30
#7
fremen11
#4
#2
Según algunos sobramos veintitantos millones de hijosdeputa más los millones de inmigrantes que quieren echar.....
1
K
17
#8
D303
#7
Todos los que no comulguemos con sus ideas.
0
K
9
#4
Veelicus
Este es el modelo que PP-VOX quieren para España.
Avisados estais.
Votar al PP mata.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Cómo dice el comentario más votado: Are we great yet?
Avisados estais.
Votar al PP mata.