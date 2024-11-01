edición general
El ICE detiene a un padre provocándole convulsiones mientras sostiene a su hijo en brazos

El ICE intenta detener a un hombre, en Fitchburg, Massachusetts, presuntamente golpeandole en el cuello y provocándole convulsiones mientras sostiene a su hijo pequeño en brazos.

8 comentarios
#1 Nuisaint
Sin duda cosas como estas hacen grande América de nuevo. Grandes hijos de puta

Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Esos hijos de puta dentro de unos años, cuando con suerte se investigue a fondo esto, dirán que "cumplían órdenes". Como todos los hijos de puta que se dedican a arruinar vidas ajenas.

RoterHahn #6 RoterHahn
Ya hay gente que se esta calentando.  media

borre #5 borre
Estoy flipando con el vídeo.

Cómo dice el comentario más votado: Are we great yet?

D303 #2 D303
Eso es lo que quieren importar a España los votantes de Vox.

#7 fremen11
#4 #2 Según algunos sobramos veintitantos millones de hijosdeputa más los millones de inmigrantes que quieren echar.....

D303 #8 D303
#7 Todos los que no comulguemos con sus ideas.

Veelicus #4 Veelicus
Este es el modelo que PP-VOX quieren para España.
Avisados estais.
Votar al PP mata.


