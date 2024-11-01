edición general
El ICE detiene a la esposa de un votante de Trump y este se niega a culparle: "Trump lo solucionará" [EN]

La mujer peruana ya llevaba más tiempo del permitido por su visa cuando conoció a su actual esposo mientras trabajaba sin permiso en el país. Pero como se casó con un estadounidense, y está buscando la tarjeta de residencia permanente, la pareja creyó que sería seguro irse de luna de miel a Puerto Rico. "No me arrepiento de mi voto", dijo el marido mientras solicitaba donaciones a través de GoFundMe para ayudar a cubrir la fianza, insistiendo en que Trump no tenía la culpa: "él no creó el sistema, pero sí tiene la oportunidad de mejorarlo"

7 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Seguro que Trump lo arregla deportandole a él también. :-D
jm22381 #2 jm22381
La resolución de las disonancias cognitivas les va a crear un aneurisma...
Cantro #1 Cantro
Otro que aún no se ha dado cuenta de que está en fase "FO"
#6 Grahml
"Trump lo solucionará y se la llevará bien lejos", quería decir
#5 levante
Con todo lo que está pasando les pareció seguro irse de vacaciones a otro país :palm:
#4 davidvsgoliat
En el pecado llevará la penitencia.
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué rabia me da ver tanto gilipollas suelto.
