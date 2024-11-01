El ICE detiene a la esposa de un votante de Trump y este se niega a culparle: "Trump lo solucionará" [EN]

La mujer peruana ya llevaba más tiempo del permitido por su visa cuando conoció a su actual esposo mientras trabajaba sin permiso en el país. Pero como se casó con un estadounidense, y está buscando la tarjeta de residencia permanente, la pareja creyó que sería seguro irse de luna de miel a Puerto Rico. "No me arrepiento de mi voto", dijo el marido mientras solicitaba donaciones a través de GoFundMe para ayudar a cubrir la fianza, insistiendo en que Trump no tenía la culpa: "él no creó el sistema, pero sí tiene la oportunidad de mejorarlo"