El ICE aumenta el gasto en armas en un 700 % durante la campaña antiinmigrante de Trump (Eng)
Además de armas y chalecos antibalas, los registros muestran que la agencia compró armas químicas y «ojivas de misiles guiados y componentes explosivos».
etiquetas
trump
ice
armas
eeuu
gasto
actualidad
actualidad
