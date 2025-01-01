edición general
El ICE adquiere tecnología para escanear ojos a distancia e identificar personas en Estados Unidos

El ICE está en proceso de adquisición de una tecnología basada en inteligencia artificial que permite escanear el iris de las personas a una distancia de entre 3 y 4.5 metros, utilizando únicamente un iPhone equipado con una aplicación especializada. Esta herramienta está diseñada para comparar los escaneos con imágenes almacenadas en bases de datos gubernamentales, incluyendo archivos criminales y hasta fotos extraídas de redes sociales, con el fin de identificar a personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización.

2 comentarios
otama #1 otama
Bonito speedrun de estado fascista les está quedando
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Esto me suena a peli de Tom Cruise que la cambian los ojos. xD
