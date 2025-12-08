edición general
9 meneos
66 clics
IBM compra Confluent por 11.000 millones de dólares para crecer en ‘cloud’

IBM compra Confluent por 11.000 millones de dólares para crecer en ‘cloud’

La compañía de infraestructura de datos se dispara en Bolsa. El gigante azul reactiva su estrategia de adquisiciones para acelerar el crecimiento

| etiquetas: ibm , compra , confluent
8 1 0 K 95 actualidad
1 comentarios
8 1 0 K 95 actualidad
pingON #1 pingON
IBM = elefante con inercia ...
0 K 15

menéame