Ibiza, la isla de la fiesta, también sufre la crisis de vivienda y subida de alquileres

María José Tejero, técnica de urgencias médicas de 24 años, dice que comparte un pequeño piso con dos compañeros para llegar a fin de mes porque el alquiler es el doble de su salario. Lia Romero, una enfermera canaria de 28 años que a veces se pluriemplea como bailarina en el club Amnesia de Ibiza, dice que también comparte piso y no puede permitirse pagar el cubierto en los bares ni salir a cenar. "Mientras sigan viniendo turistas, habrá gente dispuesta a vivir en condiciones precarias para tener trabajo".

pitercio #4 pitercio
La primera pregunta de cualquier entrevista de trabajo en Ibiza es ¿vives en la isla?
Fisionboy #3 Fisionboy
Pues yo ahora solo puedo pensar en ese chaval de fiesta embobado mirando a las bailarinas de la discotecas que, por un infortunio... tiene un accidente, y al día siguiente se encuentra a la bailarina atendiéndole en el hospital.
#1 sald64059
Pero como que también? Pero si debe ser uno de los primeros sitios de España en sufrirlo.
Ya se hablaba de Ibiza cuando en Málaga aún no hacia falta vender el alma de tu primogénito para pagar un habitación
#5 Borgiano
También, dice el plumilla
#2 Selection *
Esto evidentemente no es nuevo.

Creo que hace ya más de 5 años se escuchan las típicas noticias de: "Ibiza no tiene médicos porque no da para vivir allí".

Evidentemente yo en Ibiza si fuera vosotros que vivís allí (me compadezco de vuestra desgracia) no aceptaría trabajar por menos de 2000€ (tirando por lo bajo) en ningún caso, antes me mudo a Galicia por ejemplo.
