Iberdrola denuncia al gigante General Electric por un fallo que le obligó a parar un mes la nuclear de Cofrentes

Iberdrola ha denunciado ante un tribunal internacional de arbitraje al gigante estadounidense GE Gernova, una de las escisiones de la histórica multinacional General Electric, para reclamarle una indemnización millonaria por los “relevantes daños y perjuicios” que le ocasionó un fallo en un interruptor suministrado por esa empresa en 2021 que obligó a parar durante un mes la central en 2022, en plena crisis de precios de la luz. El componente que falló fue un interruptor de generación que había sido sustituido solo unos meses antes.

3 comentarios
#1 tromperri
Imposible… ¿fallos en una central nuclear?
Si es súper segurísima y además muy barata y limpia…

MIS COJONES, basta de narrativas falsas al servicio de intereses de unos pocos.
sorrillo #2 sorrillo *
#1 Gracias por ejemplificar la irracionalidad de quienes están en contra de las nucleares por miedos irracionales.
#3 mstk
Me siento seguro...
