·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11245
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7046
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7112
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
5258
clics
Así no se pone el lacito
6864
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
629
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
442
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
360
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
687
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
540
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
113
clics
Ian Watkins, lider de Lostprophets, muere apuñalado en la carcel
Ian Watkins, condenado por pedofilia, ha sido asesinado por otro preso
|
etiquetas
:
ian watkins
,
asesinato
,
lostprophets
7
2
1
K
79
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
79
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
reithor
Lloraremos por los niños abusados.
3
K
61
#4
Abrildel21
Se está quedando buena noche.
0
K
14
#3
Sobitt
A todo cerdo le llega su Sanmartín
0
K
6
#7
charly-brown
Me encanta cuando la gente dice que es bueno que maten a la gente en la cárcel. Supongo que así se solucionan los problemas.
Dicho esto, si matar a pedófilos en la cárcel es bueno... para cuando violadores. Y poco después ya puestos, asesinos. Espera, homicidas.
Uff no veas el dinero que nos vamos a ahorrar. Mejor aún, narcotraficantes de todo tipo.
Creo que en el momento que nos parezca bien matar a gente, será dificil parar. Por qué unos sí y otros no?
Por qué un pedofilo merece morir, pero…
» ver todo el comentario
0
K
6
#2
pozz
Lostprophets era un grupazo de los buenos, lástima la ida de olla del cantante... y ninguna pena el que se lo hayan cargado en prisión, lo que hizo fue demencial.
0
K
6
#5
Abrildel21
#2
¿Ida de olla?
0
K
14
#6
Lutin
Por curiosidad he estado leyendo para ver de qué se le acusaba y es algo confuso, intento de violación de un bebé, y luego hay por ahí metidas unas señoras que eran admiradoras de este tipo que se prestaban a ayudarlo en sus depravaciones.
#5
Creo que se refiere a que este demente fantaseaba con violar y asesinar después a sus víctimas, el consumo de drogas o el éxito subido a la cabeza le pasaron dura factura seguro, porque parece que además eso estaba aderezado con zoofilias que tenía. Un degenerado de los que asustan a Putin.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dicho esto, si matar a pedófilos en la cárcel es bueno... para cuando violadores. Y poco después ya puestos, asesinos. Espera, homicidas.
Uff no veas el dinero que nos vamos a ahorrar. Mejor aún, narcotraficantes de todo tipo.
Creo que en el momento que nos parezca bien matar a gente, será dificil parar. Por qué unos sí y otros no?
Por qué un pedofilo merece morir, pero… » ver todo el comentario
#5 Creo que se refiere a que este demente fantaseaba con violar y asesinar después a sus víctimas, el consumo de drogas o el éxito subido a la cabeza le pasaron dura factura seguro, porque parece que además eso estaba aderezado con zoofilias que tenía. Un degenerado de los que asustan a Putin.