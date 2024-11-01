edición general
Ian Watkins, lider de Lostprophets, muere apuñalado en la carcel

Ian Watkins, condenado por pedofilia, ha sido asesinado por otro preso

reithor #1 reithor
Lloraremos por los niños abusados.
Abrildel21 #4 Abrildel21
Se está quedando buena noche.
Sobitt #3 Sobitt
A todo cerdo le llega su Sanmartín
#7 charly-brown
Me encanta cuando la gente dice que es bueno que maten a la gente en la cárcel. Supongo que así se solucionan los problemas.
Dicho esto, si matar a pedófilos en la cárcel es bueno... para cuando violadores. Y poco después ya puestos, asesinos. Espera, homicidas.
Uff no veas el dinero que nos vamos a ahorrar. Mejor aún, narcotraficantes de todo tipo.
Creo que en el momento que nos parezca bien matar a gente, será dificil parar. Por qué unos sí y otros no?
Por qué un pedofilo merece morir, pero…   » ver todo el comentario
#2 pozz
Lostprophets era un grupazo de los buenos, lástima la ida de olla del cantante... y ninguna pena el que se lo hayan cargado en prisión, lo que hizo fue demencial. :palm:
Abrildel21 #5 Abrildel21
#2 ¿Ida de olla?
Lutin #6 Lutin
Por curiosidad he estado leyendo para ver de qué se le acusaba y es algo confuso, intento de violación de un bebé, y luego hay por ahí metidas unas señoras que eran admiradoras de este tipo que se prestaban a ayudarlo en sus depravaciones.

#5 Creo que se refiere a que este demente fantaseaba con violar y asesinar después a sus víctimas, el consumo de drogas o el éxito subido a la cabeza le pasaron dura factura seguro, porque parece que además eso estaba aderezado con zoofilias que tenía. Un degenerado de los que asustan a Putin.
