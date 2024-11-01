La IA sacude el mundo: las empresas estrenan la nueva era con cientos de miles de despidos

El 41% de las empresas mundiales planean reducir su personal en los próximos cinco años, debido a la integración de la IA. Amazon ya ha dado los primeros pasos, quiere reemplazar a más de 600.000 trabajadores por robots. Por su parte, McKinsey Global Institute calcula que de cara a 2030, entre 400 y 800 millones de personas perderán su empleo por la automatización. Y en 2023, Goldman Sachs ya señalaba en un informe que la Inteligencia Artificial provocará que se destruyan un cuarto de los puestos de trabajo actuales en España.
| etiquetas: ia , sacude , mundo , empresas , estrenan , cientos , despidos
La economía y las ventas suben cuando hay mucha población activa y se les suben los salarios.
En una población con mucho paro las ventas van a bajar.
Por cierto, soy analista programador, ¿cuando me van a despedir?
* Sectores/personas afectadas a la pobreza.
* Crisis durante algunos años, huelgas y/o guerras internas y externas
* Mejora para las siguientes generaciones de forma de vida, trabajo y ocio.
obviamente no es así siempre ni en todos los lugares ni nada garantiza que suceda asi en el futuro...