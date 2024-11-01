La IA sacude el mundo: las empresas estrenan la nueva era con cientos de miles de despidos

El 41% de las empresas mundiales planean reducir su personal en los próximos cinco años, debido a la integración de la IA. Amazon ya ha dado los primeros pasos, quiere reemplazar a más de 600.000 trabajadores por robots. Por su parte, McKinsey Global Institute calcula que de cara a 2030, entre 400 y 800 millones de personas perderán su empleo por la automatización. Y en 2023, Goldman Sachs ya señalaba en un informe que la Inteligencia Artificial provocará que se destruyan un cuarto de los puestos de trabajo actuales en España.