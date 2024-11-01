edición general
La IA sacude el mundo: las empresas estrenan la nueva era con cientos de miles de despidos

El 41% de las empresas mundiales planean reducir su personal en los próximos cinco años, debido a la integración de la IA. Amazon ya ha dado los primeros pasos, quiere reemplazar a más de 600.000 trabajadores por robots. Por su parte, McKinsey Global Institute calcula que de cara a 2030, entre 400 y 800 millones de personas perderán su empleo por la automatización. Y en 2023, Goldman Sachs ya señalaba en un informe que la Inteligencia Artificial provocará que se destruyan un cuarto de los puestos de trabajo actuales en España.

#5 EISev
Los de McKinsey deberían ser de los primeros en ser sustituídos por IA total siempre recomiendan lo mismo a las empresas que les contratan
#7 AMartian
#5 Exacto, los LLM son perfectos para los vende humos, lo que mejor hacen es escribir sobre lugares comunes.
Peka #1 Peka
¿Las IAs les van a comprar sus productos?

La economía y las ventas suben cuando hay mucha población activa y se les suben los salarios.

En una población con mucho paro las ventas van a bajar.

Por cierto, soy analista programador, ¿cuando me van a despedir?
#2 doppel
#1 los yonkis pobres nunca dejan de consumir droga
Javi_Pina #6 Javi_Pina *
Cuando se mecanizó el campo sobraron muchos trabajadores también, pero almenos la industria demandaba mucha gente y los absorbió. Quien cojones va a absorbir toda esta masa de gente despedida por la IA ahora?
NotVizzini #8 NotVizzini
#6 Hay varios caminos que pueden suceder, el habitual en el pasado es:

* Sectores/personas afectadas a la pobreza.
* Crisis durante algunos años, huelgas y/o guerras internas y externas
* Mejora para las siguientes generaciones de forma de vida, trabajo y ocio.

obviamente no es así siempre ni en todos los lugares ni nada garantiza que suceda asi en el futuro...
Javi_Pina #9 Javi_Pina
#8 Asalto popular a los centros de datos?
NotVizzini #10 NotVizzini *
#9 Todo depende de la necesidad que formes, no se hacen revoluciones sociales con el "estomago lleno"...
#3 NoMeVeas
Madre mia, que larga se esta haciendo la puta burbuja.
ElBeaver #4 ElBeaver
luego vuelven a llamar
