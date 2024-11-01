IA Generativa Vs Modelos Expertos en Salud

El título “IA Generativa vs Modelos Expertos” puede sugerir una competencia directa, casi una batalla tecnológica. Sin embargo, esta dicotomía es engañosa. En el contexto sanitario, donde la seguridad, la trazabilidad y la confianza son irrenunciables, la verdadera fortaleza no está en elegir uno u otro, sino en combinarlos de forma inteligente. Por un lado, la IA generativa deslumbra con su capacidad para comprender lenguaje natural, procesar imágenes médicas y sintetizar información clínica diversa en una visión unificada del paciente. Por ot