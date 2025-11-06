La IA y el fin de la economía del timo

A medida que la IA se generaliza, eliminará una de las distorsiones más duraderas del capitalismo moderno: la ventaja informativa de la que disfrutan los vendedores, proveedores de servicios e intermediarios sobre los consumidores. Cuando todos lleven un genio en el bolsillo, serán menos vulnerables a la venta engañosa. La economía del timo, en la que las empresas se benefician de la opacidad, la confusión o la inercia, ha encontrado a su rival.