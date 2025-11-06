edición general
3 meneos
23 clics
La IA y el fin de la economía del timo

La IA y el fin de la economía del timo

A medida que la IA se generaliza, eliminará una de las distorsiones más duraderas del capitalismo moderno: la ventaja informativa de la que disfrutan los vendedores, proveedores de servicios e intermediarios sobre los consumidores. Cuando todos lleven un genio en el bolsillo, serán menos vulnerables a la venta engañosa. La economía del timo, en la que las empresas se benefician de la opacidad, la confusión o la inercia, ha encontrado a su rival.

| etiquetas: inteligencia , artificial , eficiencia , timo
2 1 0 K 44 tecnología
8 comentarios
2 1 0 K 44 tecnología
Find #5 Find
La IA favorece a la gente con habilidades. Los que no las tengan sufrirán una brecha
1 K 29
#2 Alcalino *
No es cierto.

Os imaginais preguntarle a una IA de Amazon, si un producto de Amazon es un timo?

La carrera que estamos viendo a nivel mundial por el control de la IA es porque todas las multinacionales y gobiernos quieren IAs donde todos menos ellos sean los timadores.

Si el paradigma de Google era que para tener visibilidad tenias que pagar, ahora tendrás que pagar para que la IA no hable mal de ti.
1 K 22
#3 pensacola
#2 no te has leído el artículo
0 K 19
#4 Alcalino *
#3 no, porque necesita subscripción.

Pero no cambia nada. las IAs que se están desarrollando y que estarán disponibles al público serán cualquier cosa menos neutrales.

Y un producto será mas o menos timo en función de lo que pague el fabricante de ese producto. Que por cierto, es lo que ya pasa en google con el posicionamiento en las busquedas.

¿Crees que una IA va a hablar mal de un producto X si el fabricante le paga un pastizal al dueño de la IA para que no lo haga?
1 K 20
frankiegth #8 frankiegth *
#3. Tampoco es que haga falta para comprender lo acertado del comentario #2. Las IA que nos están preparando las multinacionales vendrán con directivas instaladas enfocadas a beneficiar exclusivamente a esas mismas multinacionales.

Es muy poco creible que las IA que nos están preparando unos pocos vengan al mundo para liberarnos de sus vicios y maldades. La primera mentira es llamar "OPEN" a algo tan cerrado como lo que representan los de "OpenAI".
0 K 13
#1 pensacola
la economía es un timo
0 K 19
frankiegth #7 frankiegth *
#1. Y la prematura IA que pretenden vendernos a todos hoy también lo es, un timo.
0 K 13
Find #6 Find
La información es más accesible que nunca gracias a Internet. No parece que la mayoría de la gente esté más informada que antes. Ídem para la IA
0 K 10

menéame