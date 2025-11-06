La IA y el fin de la economía del timo

A medida que la IA se generaliza, eliminará una de las distorsiones más duraderas del capitalismo moderno: la ventaja informativa de la que disfrutan los vendedores, proveedores de servicios e intermediarios sobre los consumidores. Cuando todos lleven un genio en el bolsillo, serán menos vulnerables a la venta engañosa. La economía del timo, en la que las empresas se benefician de la opacidad, la confusión o la inercia, ha encontrado a su rival.
Os imaginais preguntarle a una IA de Amazon, si un producto de Amazon es un timo?
La carrera que estamos viendo a nivel mundial por el control de la IA es porque todas las multinacionales y gobiernos quieren IAs donde todos menos ellos sean los timadores.
Si el paradigma de Google era que para tener visibilidad tenias que pagar, ahora tendrás que pagar para que la IA no hable mal de ti.
Pero no cambia nada. las IAs que se están desarrollando y que estarán disponibles al público serán cualquier cosa menos neutrales.
Y un producto será mas o menos timo en función de lo que pague el fabricante de ese producto. Que por cierto, es lo que ya pasa en google con el posicionamiento en las busquedas.
¿Crees que una IA va a hablar mal de un producto X si el fabricante le paga un pastizal al dueño de la IA para que no lo haga?
Es muy poco creible que las IA que nos están preparando unos pocos vengan al mundo para liberarnos de sus vicios y maldades. La primera mentira es llamar "OPEN" a algo tan cerrado como lo que representan los de "OpenAI".