La IA entre la utilidad y la ética: claves y dilemas en la 3ª edición de 'Lo que no te contaron en la Escuela de Negocios'

La IA transforma nuestra vida, pero también plantea dilemas éticos: ¿podemos confiarle nuestras decisiones? Decidir no es solo elegir, es reflejar prioridades. Nuestras elecciones están llenas de sesgos y emociones. Si nosotros no somos plenamente racionales, ¿cómo asegurarnos de que la IA, alimentada por nuestros datos, persiga los fines adecuados? Estas y otras preguntas podrás resolverlas en "Lo que no te contaron en la Escuela de Negocios', un evento gratuito y sin intereses comerciales, que tendrá lugar en Madrid el próximo 2 de octubre.