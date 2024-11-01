Una IA creó un animal artificial con visión funcional y nadie esperaba que funcionara

Investigadores de la Universidad de Lund en Suecia crearon unos animales virtuales que, a través de la evolución artificial impulsada por IA, conseguieron desarrollar una visión funcional sin necesidad de usar instrucciones previas. En un entorno digital, la inteligencia artificial pasó de percibir luz a formar un sistema de visión mucho más complejo similar al de unos ojos biológicos. Este fantástico hallazgo tecnológico abrirá nuevas vías para estudiar la evolución de la inteligencia artificial y diseñar sistemas tecnológicos más eficientes.
| etiquetas: ia , visión , tecnología , investigación