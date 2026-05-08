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La IA amenaza tus libros
Profesionales de la traducción crean un sello que certifica que un libro está traducido por un ser humano y no por una inteligencia artificial
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#1
azathothruna
Si Skynet destruye la saga crepusculo o la de harry potter, no lloraran muchos
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#3
Robus
No amenaza mis libros, amenaza sus trabajos.
Y mucho me temo que no hay vuelta atras.
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#2
ElBeaver
no se si eso es bueno
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