Hunter Biden culpa al "desagradable" equipo de Obama por su tráfico de influencias en el extranjero, incluida la "guarida de víboras" de Ucrania [EN]

Hunter dijo que inicialmente trabajó con nuevos clientes nacionales, entre ellos una «gran empresa de infraestructuras del Medio Oeste», después de que su padre se convirtiera en vicepresidente en 2009, antes de incorporarse en 2014 al consejo de administración de la compañía gasística ucraniana Burisma Holdings, que de forma notoria le pagaba un millón de dólares al año pese a no . «Fui muy, muy ingenuo respecto a lo que es Ucrania como nido de víboras. Un nivel absoluto —o sea, de verdad— de corrupción que sigue siendo asombroso», dijo Hunter