Hungría denuncia la interrupción del suministro de petróleo desde Rusia tras repetidos ataques al oleoducto Druzhba

"Anoche, el oleoducto Druzhba fue atacado por tercera vez en poco tiempo, lo que provocó la interrupción del suministro de petróleo a Hungría. Este es un claro ataque a nuestra seguridad energética y un nuevo intento de involucrarnos en a la guerra", comentó Szijjártó. Según él, Hungría "defiende la paz y nuestros intereses nacionales". La Comisión Europea ha declarado que el ataque a la infraestructura energética rusa, que provocó la suspensión del tránsito de petróleo por el oleoducto Druzhba, no supone una amenaza para la seguridad

comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Toda la UE con sanciones severas a Rusia y Hungría chupando petroleo a bajo precio de ese pais, el oleoducto tenia que estar cerrado ya si Hungría hiciera lo que los demás, si se lo vuelan agua y ajo, esto es la UE unos jodidos y otros haciendo lo que les sale del .....
fofito #3 fofito
#1 Como era eso... si,"como el perro del hortelano,ni come ni deja comer".

Luego nos quejamos de las prepotencias e imposiciones trumpianas.
salteado3 #4 salteado3
#1 EE. UU. ha estado chupando uranio y fertilizantes rusos mientras ordenaba a la UE que dejara de comprarle todo.

Somos así de tontos. Hungría no pasó por el aro y al igual que con el Nord Stream se están asegurando de que acate las órdenes del amo yanki.
#5 Emotivo *
La Unión Europea tiene que dotarse de las herramientas necesarias para poder suspender por un tiempo concreto la pertenencia a la misma de aquellos países cuyos dirigentes no respeten las normas básicas de respeto y convivencia al sistema democrático que todos los europeos nos hemos dado.
Es cuestión de subsistencia.
Un cosa es disentir y otra minar la existencia de la UE.
