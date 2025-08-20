“El humo no asusta, una mascarilla sí”: la polémica decisión de un bar cercano a un gran incendio  

Según denuncia la cuenta de X @SoyCamarero, en plena oleada de incendios un trabajador de la comarca de El Bierzo fue enviado a casa por su jefe tras negarse a retirar la mascarilla que llevaba puesta para protegerse del humo y las cenizas que caían en la zona. El propietario del local habría argumentado que la mascarilla podía “asustar a los clientes” que se encontraban en la terraza del bar, restando importancia a la situación de riesgo ambiental. El camarero sufre asma y tomó la medida de protección para cuidar su salud. La conversación...