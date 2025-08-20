edición general
3 meneos
20 clics
“El humo no asusta, una mascarilla sí”: la polémica decisión de un bar cercano a un gran incendio

“El humo no asusta, una mascarilla sí”: la polémica decisión de un bar cercano a un gran incendio  

Según denuncia la cuenta de X @SoyCamarero, en plena oleada de incendios un trabajador de la comarca de El Bierzo fue enviado a casa por su jefe tras negarse a retirar la mascarilla que llevaba puesta para protegerse del humo y las cenizas que caían en la zona. El propietario del local habría argumentado que la mascarilla podía “asustar a los clientes” que se encontraban en la terraza del bar, restando importancia a la situación de riesgo ambiental. El camarero sufre asma y tomó la medida de protección para cuidar su salud. La conversación...

| etiquetas: mascarilla , asma , incendios , ceniza , propietario , a tu casa , bierzo
2 1 0 K 39 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 39 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Denuncia y debería ser despido nulo.

Con un poco de suerte, le iban a tener en verano, y acaba cobrando años de salarios de tramitación y con readmisión obligatoria.
3 K 58
#3 diablos_maiq *
#1 deberían despedir al dueño, que claramente no es apto para desarrollar su función
2 K 28
jm22381 #4 jm22381
Según a ley de prevención de riesgos laborales el empresario es quien tenía que haberle suministrado con mascarillas para cada uno de sus turnos laborales ante el humo de los incendios. Más cuando el empleado es asmático.
0 K 19
#2 Leon_Bocanegra *
Magufos. No son más subnormales porque no se puede. Seguramente ese tipo se ha puesto la kakuna contra la inteligencia.
0 K 12

menéame