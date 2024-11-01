edición general
La huida de Ryanair en los aeropuertos pequeños ha llevado a Andalucía a una idea radical: su propia "Aena" independiente

"Aena debería acabar con su monopolio en España y dirigirse hacia un modelo similar al británico donde los aeropuertos de un mismo territorio compiten entre sí". Es fácil adivinar de quién son esas palabras. Efectivamente, su dueño es Michael O'Leary pero es más difícil acertar con la fecha.

#3 Forestalx
Después de arruinar las cajas de ahorros,ahora las comunidades autónomas a por los aeropuertos.
Lo de Ryanair es chantaje. Su negocio no es vender billetes de avión, es vender rutas a la administración. Prefiero que, salvo las rutas que son imprescindibles, mis impuestos vayan a otro sitio que al bolsillo de Michael O'leary
8 K 88
#4 Inno
Jaja los mismos que luego dicen que hay que quitar las autonomias y que hay que centralizar servicios por la igualdad de los españoles independientemente de donde vivan.
3 K 51
#9 burgerconqueso
#4 y los mismos que quieren las competencias pero cuando llegan una DANA o grandes incendios, buscan responsables de la gestion en el ministerio de turno
0 K 6
#12 Inno
#9 Amen
0 K 10
#1 Barriales
Mejor 8. Con 8 Ceos, 32 vicepresidentes y 1000 gerentes. Problema solucionado.
3 K 41
#8 burgerconqueso
#1 y sus coches oficiales y tarjeta para gastos pagados
0 K 6
devilinside #6 devilinside
Joder con los indeppes
2 K 40
#5 chocoleches
Claro, para Ryanair es más fácil conseguir buenos tratos si negocia con diez operadores pequeños que se juegan su existencia a negociar con uno sólo que gestiona la mayoría de aeropuertos y donde la aerolínea es la parte débil.
2 K 27
#10 z1018 *
Lo voy a traducir para los que no son andaluces y no conocen esta comunidad.

En Andalucia hay un sólo aeropuerto importante, el de Málaga y esto trata de dar más importancia al aeropuerto de Sevilla.

Hay un reglamento de transportes de la Unión Europea que obliga a los países a comunicar los aeropuertos de más de 4 millones de pasajeros (en Andalucia sólo está Sevilla) a estar conectados por tren y a los de más de 12 millones, en este caso sólo está Málaga (este año puede superar los 26…   » ver todo el comentario
1 K 20
a69 #7 a69
No, es mejor que lo centralice todo en Madrid e inviertan allí más y más dinero que sacan de aeropuertos como Barcelona, Palma, Málaga, Tenerife para seguir haciendo Madrid grande.
0 K 11
#2 Alcalino
Independencia para Andalucía ya! Queremos las competencias!
0 K 10
#11 endy
Idea: hagamos un nuevo chiringuito para (poner nombre de empresa amiga aquí)
0 K 7
Gadfly #13 Gadfly
Más chiringuitos!!!
0 K 6

