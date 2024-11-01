La huida de Ryanair en los aeropuertos pequeños ha llevado a Andalucía a una idea radical: su propia "Aena" independiente

"Aena debería acabar con su monopolio en España y dirigirse hacia un modelo similar al británico donde los aeropuertos de un mismo territorio compiten entre sí". Es fácil adivinar de quién son esas palabras. Efectivamente, su dueño es Michael O'Leary pero es más difícil acertar con la fecha.
Lo de Ryanair es chantaje. Su negocio no es vender billetes de avión, es vender rutas a la administración. Prefiero que, salvo las rutas que son imprescindibles, mis impuestos vayan a otro sitio que al bolsillo de Michael O'leary
En Andalucia hay un sólo aeropuerto importante, el de Málaga y esto trata de dar más importancia al aeropuerto de Sevilla.
Hay un reglamento de transportes de la Unión Europea que obliga a los países a comunicar los aeropuertos de más de 4 millones de pasajeros (en Andalucia sólo está Sevilla) a estar conectados por tren y a los de más de 12 millones, en este caso sólo está Málaga (este año puede superar los 26… » ver todo el comentario