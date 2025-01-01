edición general
Huelva inicia la búsqueda y exhumación de 200 bebés robados durante el franquismo

El 18 de agosto, gracias al trabajo de la asociación SOS Bebés Robados de Huelva, que lleva más de 7 años exigiendolo, se han iniciado los trabajos de exhumación en el cementerio de la Soledad en la capital onubense tras la aprobación de la Junta de Andalucía. Un trabajo del que se está encargando un equipo de la Universidad de Granada; actualmente se encuentran abiertos 8 puntos en el camposanto y, tras los primeros días de trabajo, se han encontrado los primeros restos. Son las primeras exhumaciones en busca de menores robados en Andalucía.

