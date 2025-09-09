edición general
Huckabee dice que Estados Unidos no le dirá a Israel que no anexione Cisjordania ocupada [ENG]

El embajador de Estados Unidos ha dejado claro anteriormente que la administración Trump no se opondrá a grandes expansiones de asentamientos judíos ilegales. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó recientemente una propuesta para anexar el 82% de Cisjordania y dejar seis centros de población palestinos aislados como islas. Afirmó que su plan busca "la máxima extensión territorial y la mínima población árabe". Huckabee es un cristiano sionista, y su enfoque sobre Israel y Palestina se basa en su visión de que Dios entregó..

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
La noticia sería que se opusieran.
